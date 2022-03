Wiechers trifft und verletzt sich: Buchholz nach dramatischem Ende in der Meisterrunde

Das letzte Spiel der Oberliga-Vorrunde verlief in Hamburgs Staffel 2 intensiv: Durch ein Last-Minute-Tor trennten sich am Donnerstagabend der TSV Buchholz 08 und der TuS Osdorf mit einem 2:2. Buchholz steht damit in der Meisterrunde.

Es war der Showdown um die Meisterrunde zwischen Buchholz und Osdorf, ein Duell, um dessen Ansetzung es in den vergangenen Wochen mehrfach Diskussionen gab. Viermal wurde die Partie an- und wieder abgesetzt. Im fünften Anlauf war es nun endlich so weit - mit klaren Vorzeichen: Es war ein Alles-oder-nichts-Spiel um den letzten verbliebenen Platz in der Meisterrunde, dem TSV Buchholz sollte ein Remis dafür reichen, TuS Osdorf brauchte einen Sieg.

Im Spiel war die Bedeutung von Beginn an zu spüren. Vor den Toren tat sich allerdings zunächst wenig, die ersten Aktionen kamen von den Gästen aus Osdorf. Etwas überraschend fiel dann aber die Führung der Heimelf, Buzhala traf nach einem Abpraller aus abseitsverdächtiger Position zum 1:0. Nach Foul an Ndiaye gab es aber noch vor der Pause Strafstoß für die Gäste, Eren traf im Nachschuss zum 1:1. Osdorf kam auch besser aus der Pause und ging folgerichtig in Front: Nach Balleroberung wurde der eingewechselte Erctin bedient, der wuchtig unter die Latte auf 2:1 für die Blomkampler stellte. Osdorf verpasste es in der Folge aber, den Deckel drauf zu machen, so blieb es bis zum Ende spannend. Weil den Gästen kurz vor dem Ende auch noch ein Strafstoß verwehrt wurde - Adam wurde im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht - setzte Buchholz in der Nachspielzeit doch noch den Lucky-Punch. Nach Energieleistung und Flanke von Buzhala warf Wiechers alles in die Waagschale und köpfte am langen Pfosten zum 2:2-Ausgleich ein, stieß in dieser Aktion aber mit Keeper Schmidt zusammen. Beide Akteure verletzten sich so schwer, dass nach Abpfiff der Rettungswagen kommen musste. Am Resultat änderte sich aber nichts mehr: Buchholz in der Meisterrunde - Osdorf in der Abstiegsrunde.