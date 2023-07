Wiebes triumphiert im Massensprint - Lippert weiter Gesamtzweite

Lange sah es so aus, als könnte Julie van de Velde als Solistin die dritte Etappe der Tour de France Femmes gewinnen. Doch kurz vor dem Ziel wurde sie noch eingeholt, es siegte stattdessen Lorena Wiebes im Sprint.

Die Niederländerin Lorena Wiebes hat am Dienstag auf der dritten Etappe der Tour des France Femmes in einem Herzschlagfinale triumphiert. Die 24-Jährige vom Team SD Worx-Protime durchfuhr nach 147,2 gefahrenen Kilometern im Massensprint nur Zentimeter vor ihrer Landsfrau Marianne Vos und der Gesamtführenden Lotte Kopecky den Zielstrich in Montignac-Lascaux.

Lippert mit 55 Sekunden Rückstand

Die deutsche Straßenrad-Meisterin Liane Lippert liegt indes weiter auf dem zweiten Gesamtrang. Die 25-Jährige erreichte mit dem Hauptfeld das Ziel und hat nun 55 Sekunden Rückstand auf Kopecky, die am Dienstag Bonussekunden sammeln konnte. Lipperts Teamkollegin, Titelverteidigerin und Weltmeisterin Annemiek van Vleuten, liegt im Gesamtklassement derweil als Achte 1:05 Minuten zurück.

Lippert hatte am Montag die zweite Etappe gewonnen und für den ersten deutschen Sieg bei der 2022 neu ins Leben gerufenen Frankreich-Rundfahrt der Frauen geholt. Es war der erste Sieg auf der WorldTour für die Friedrichshafenerin.

Zur tragischen Figur avancierte am Dienstag die Belgierin Julie van de Velde, die sich frühzeitig vom Peloton abgestezt hatte und fast 60 Kilometer alleine an der Spitze gefahren war. Lange Zeit konnte sie sich Hoffnungen auf einen Solisten-Erfolg machen, doch auf der Zielgeraden wurde sie doch noch vom Feld eingeholt.

Am Mittwoch wartet die längste Etappe

Die vierte Etappe führt das Peloton am Mittwoch über 177,1 km von Cahors nach Rodez - es ist der längste Teilabschnitt der diesjährigen Tour. Vor allem das Finale mit gleich mehreren schwierigen Anstiegen hat es in sich. Die zweite Auflage der Frauen-Tour endet nach acht Etappen durch den Südwesten Frankreichs am kommenden Sonntag in Pau.

3. Etappe Collonges-la-Rouge - Montignac-Lascaux (147,20 km):

1. Lorena Wiebes (Niederlande) - Team SD Worx 3:49:47 Std.; 2. Marianne Vos (Niederlande) - Jumbo-Visma Women Team + 0 Sek.; 3. Lotte Kopecky (Belgien) - Team SD Worx; 4. Chiara Consonni (Italien) - UAE Team ADQ; 5. Elisa Balsamo (Italien) - TFS; 6. Alexandra Manly (Australien) - Team Jayco AlUla; 7. Charlotte Kool (Niederlande) - Team DSM-Frmenich; 8. Susanne Andersen (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team; 9. Soraya Paladin (Italien) - Canyon-SRAM Racing + 2; 10. Julie De Wilde (Belgien) - Fenix-Deceuninck; ... 31. Liane Lippert (Friedrichshafen) - Movistar Team; 44. Romy Kasper (Forst) - AG Insurance - SQS; 48. Ricarda Bauernfeind (Ansbach) - Canyon-SRAM Racing; 78. Clara Koppenburg (Friedrichshafen) - Cofidis Women Team; 82. Kathrin Hammes (Freiburg im Breisgau) - EF Education-Tibco-SVB; 127. Hannah Ludwig (Wittlich) - Uno-X Pro Cycling Team + 4:04 Min.

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 3. Etappe:

1. Lotte Kopecky (Belgien) - Team SD Worx 11:07:19 Std.; 2. Liane Lippert (Friedrichshafen) - Movistar Team + 55 Sek.; 3. Ashleigh Moolman-Pasio (Südafrika) - AG Insurance - SQS + 1:05 Min.; 4. Katarzyna Niewiadoma (Polen) - Canyon-SRAM Racing; 5. Elisa Longo Borghini (Italien) - TFS; 6. Annemiek Van Vleuten (Niederlande) - Movistar Team; 7. Tamara Dronowa - Israel Premier Tech; 8. Demi Vollering (Niederlande) - Team SD Worx; 9. Cecilie Uttrup Ludwig (Dänemark) - FDJ - SUEZ; 10. Amanda Spratt (Australien) - TFS + 1:09; ... 18. Ricarda Bauernfeind (Ansbach) - Canyon-SRAM Racing + 1:23; 34. Clara Koppenburg (Friedrichshafen) - Cofidis Women Team + 2:58; 43. Romy Kasper (Forst) - AG Insurance - SQS + 4:21; 62. Kathrin Hammes (Freiburg im Breisgau) - EF Education-Tibco-SVB + 7:32; 126. Hannah Ludwig (Wittlich) - Uno-X Pro Cycling Team + 27:30