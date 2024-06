Wiebe verlässt den BTSV

Eintracht Braunschweig und Mittelfeldspieler Danilo Wiebe gehen nach fünf gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft zum 30. Juni aus. Wiebe war im Sommer 2019 aus Münster gekommen und lief danach in insgesamt 116 Pflichtspielen für die Eintracht auf (vier Tore, neun Torvorlagen). "Danilos Verdienste für unsere Eintracht sind unbestritten. Trotz dessen haben wir in den vergangenen Wochen mit ihm gemeinsam seine Situation analysiert und sind letztlich zu dem Entschluss gekommen, dass sich unsere Wege in diesem Sommer trennen werden", sagte Sportdirektor Benjamin Kessel.