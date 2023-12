Wie Zidane das Alpine-Team schneller machen soll

Nur zwei Podiumsplätze für Pierre Gasly und Esteban Ocon 2023 - Alpine erlebte trotz aller Ansprüche eine triste Saison in der Formel 1. Zinedine Zidane immerhin leistet Beistand.

Eines seiner schönsten und wichtigsten Tore? Ach, viel zu lange her. Zinedine Zidane steht im Museum von Real Madrid, neben ihm Pierre Gasly und Esteban Ocon. Auf einem Bildschirm vor ihnen laufen die Highlights des Champions-League-Finales 2002, Real gegen Bayer Leverkusen. "Starkes Team", erklärt Zidane Richtung Gasly, unklar nur, welche Mannschaft er meint. Kurz bevor er ansetzt zu seinem wunderbaren Drehschuss, der Real damals den 2:1-Sieg bringt und ihm seinen einzigen Henkelpott als Spieler, gehen die drei weiter.

Esteban Ocon, Zinedine Zidane und Pierre Gasly im Museum von Real Madrid kicker

Der Alpine-Rennstall hat nach Madrid geladen zum Jahresabschluss. Nicht nur die Formel-1-Piloten Gasly und Ocon sind gekommen, auch Fahrerinnen und Fahrer aller Altersstufen aus der Akademie sowie ausgewählte Mitglieder der Mechanikertrupps. Zidane, der auch nach seiner Zeit als Trainer bei Real in Spaniens Hauptstadt wohnt, ist bei vielen Meetings mit dabei. Seit einem Jahr gehört er ja irgendwie zum Team, als Marketing-Lokomotive, Berater, Motivator.

Frankreichs Nationalelf in der Formel 1

"Er ist eine Ikone für unser Land", schwärmt Gasly. "Wir können so viel lernen, von seiner Persönlichkeit, seinen Führungsqualitäten, seiner Professionalität." Schließlich hat sich Alpine fast wie eine Nationalelf aufgestellt, zwei französische Fahrer sind für die Rennwagensparte von Renault am Start. "Zinedine hat so viele Titel gewonnen, ich wäre glücklich, wenn wir eines Tages auch nur in die Nähe davon kämen", erklärt Ocon.

Zinedine Zidane fuhr mit seiner alten Rückennummer 5 auf dem Helm. kicker

Doch Alpines Titelchancen liegen nach diesem für das Team so tristen Jahr in weiter Ferne. "Reden wir nicht drumherum: Es war eine sehr enttäuschende Saison für uns", gesteht Gasly, neben ihm nickt Ocon. Als bestes Ergebnis fuhren beide je einmal auf Platz 3, Ocon kam bei sieben Rennen nicht ins Ziel, Negativrekord im gesamten Feld. Platz 11 und 12 in der Fahrer-WM, Rang 6 für das Team - das genügt den Ansprüchen der Franzosen nicht. "Wir müssen alle besser werden", fordert Gasly.

Zidane greift selbst ans Steuer

Vielleicht kann ja Zidane dabei helfen. "Die Formel 1 hat mich schon als Kind begeistert", sagt die Fußballlegende, "darum ist es doch gut, wenn wir Erfahrungen austauschen." Die Fahrer neben ihm sind ganz Ohr. "Wann immer wir ihn sehen, versuchen wir so viele Fragen wie möglich zu stellen, er hat den Schlüssel zum Erfolg", glaubt Gasly. Aber auch Zidane kann noch lernen. Für einen Tag bekommt er seine Nummer 5 von Jude Bellingham wieder zurück, aber nur als Zahl auf dem Helm fürs teaminterne Kartfahren. Er macht keine schlechte Figur am Steuer, Gasly und Ocon aber sind schneller.