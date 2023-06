Wie Xabi Alonso Bayer bei Zugängen hilft und wie nicht

Bayer 04 steht vor einem Umbruch. Doch welche Rolle spielt bei diesem der frühere Weltstar und heutige Trainer Xabi Alonso, wenn es um die Verpflichtung neuer Spieler geht? Geschäftsführer Simon Rolfes ordnet die Bedeutung des Welt- und Europameisters für Bayers Wirken auf dem Transfermarkt ein.

Die Frage stellt sich natürlich. Besonders, wenn es sich um einen Akteur spanischer Herkunft oder einen defensiven Mittelfeldstrategen handelt, der zu Bayer 04 wechselt, wird medial über den Anteil des Basken Xabi Alonso, der selbst als Sechser spielte, an dem jeweiligen Transfer spekuliert.

So hieß es beispielsweise, dass Granit Xhaka nach einem Gespräch mit dem Leverkusener Trainer sein Kommen zugesagt habe. Womit suggeriert wurde, einzig Xabi Alonso habe das Ja-Wort des Mittelfeldspielers zu Bayer 04 bewirkt. Doch wie groß ist der Einfluss des 41-Jährigen wirklich? Welche Rolle spielt er über den Part hinaus, den jeder Trainer bei den Gesprächen mit Neuzugängen einnimmt?

"Sein Name hilft auf jeden Fall", erklärt Simon Rolfes mit Blick auf die überragende Vita des Welt- und Europameisters, der mit dem FC Liverpool, Real Madrid und Bayern München reihenweise nationale Titel und zweimal die Champions League gewann. Allerdings relativiert der Leverkusener Geschäftsführer den Eindruck, dass Xabi Alonso das Königsargument schlechthin darstelle.

"Trainer nie der alleinige Faktor"

"Er ist nie der alleinige Faktor und darf auch nie der alleinige Faktor beim Spieler sein. Aber jeder kann etwas mit Xabis Karriere als Spieler verbinden. Das hilft in den Gesprächen ohne Frage", sagt der frühere Nationalspieler und Bundesliga-Profi jüngst, als er auf Xabi Alonsos Rolle bei der Verpflichtung des spanischen Linksverteidigers Alejandro Grimaldo (27) von Benfica Lissabon angesprochen wurde.

Jeder kann etwas mit Xabis Karriere als Spieler verbinden. Das hilft in den Gesprächen ohne Frage. Simon Rolfes

Natürlich beeindruckt Xabi Alonso durch seien Persönlichkeit, durch seine Erfolge als Spieler, weil er im Weltfußball nun einmal eine absolute Größe darstellt. Doch Rolfes betont: „Aber trotzdem ist die Basis für den Spieler: Wofür steht der Verein? Welche Konstellationen erwartet mich als Spieler dort? Ist es ein Spielstil, der sich alle zwei Jahre ändert oder gibt es da irgendwie eine Linie? Und dann erst: Wer ist aktuell der Trainer? Wie spielt er?“

Was auch zwingend so sein sollte, schließlich hat sich beispielsweise Grimaldo bis 2027 an Bayer 04 gebunden, während Xabi Alonsos Vertrag in Leverkusen bis zum Sommer 2024 befristet ist. Und es wäre keine Überraschung, wenn der Trainer dann seinen nächsten Karriereschritt bei einem anderen Klub macht.

Kontakt zu Xhaka schon seit Sommer 2022

Klar ist auch: An Xhaka, der als absoluter Wunschspieler des Leverkusener Trainers deklariert wurde, war Bayer bereits im Sommer 2022 dran - als Xabi Alonso noch gar nicht beim Werksklub unter Vertrag stand. Seitdem habe man den Kontakt gehalten, so Rolfes, der seinen Trainer gerne als zusätzlichen Trumpf in den Gesprächen einsetzt: "Im Detail spielt es dann natürlich eine Rolle, wie der Trainer ist. Und das versuchen wir dann auch zu nutzen."

Übrigens hat Bayer 04 die Leihe des spanischen Sturmtalents Iker Bravo (18) zur Nachwuchsschmiede Real Madrid Castilla um ein Jahr bis Sommer 2024 verlängert, ohne dass Xabi Alonso mit seiner Aura einen entscheidenden Anteil an der Causa gehabt hätte.