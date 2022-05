Wie Weinzierl: Spieler fühlen sich von Reuter hingehalten

Nicht nur Markus Weinzierl störte sich beim FC Augsburg über die Art und Weise der Kommunikation von Manager Stefan Reuter. Auch die langjährigen Spieler Alfred Finnbogason und Jan Moravek warten seit Wochen auf Klarheit.

Seit 2012 schnürt Jan Moravek die Fußballschuhe für den FC Augsburg. Für Blumen zum Abschied hat es bei ihm wie auch bei dem 2016 gekommenen Alfred Finnbogason am Samstag aber nicht gereicht. Das lag nicht am bösen Willen, viel mehr an der unklaren Zukunft. Erhält das Duo oder einer von beiden noch einen neuen Vertrag oder gaben sie beim 2:1 über Fürth ihre Abschiedsvorstellung? Die Antwort darauf hatten sich die beiden Routiniers vor Wochen erhofft, um zum Saisonende Klarheit zu haben. In der Augsburger Führungsetage wurde diesem Wunsch nicht entsprochen.

Nahezu täglich wurde Markus Weinzierl in der Kabine mit der Frage konfrontiert. Er selbst konnte diese nicht beantworten, er war in der gleichen Situation - hingehalten von Geschäftsführer Stefan Reuter. "Es war in den letzten Wochen wirklich so, dass es ein großes Thema war, dass Unruhe war, dass sie mich gefragt haben, dass die Spieler sich untereinander gefragt haben, wie es weitergeht", betonte Weinzierl. An der Art und Weise, wie der FCA, speziell Reuter, mit den zwei verdienten Spielern umging, ließ der Coach kein gutes Haar: "Es ist auch eine Philosophie. Das muss jeder für sich entscheiden. Er entscheidet, wie er redet, wann er redet und was er macht."

Reuter selbst sieht das ganze Thema weniger problematisch. "Es ist sicher keine einfache Situation für die Spieler. Sie haben mir beide gesagt, dass sie absolutes Verständnis haben, dass sie noch einige Tage hier in Augsburg sind und für Gespräche zur Verfügung stehen", erklärte der 55-Jährige. Doch eine zeitige Entscheidung ist nach den Ereignissen der vergangenen Tage unwahrscheinlicher geworden. Die Saisonanalyse kann nicht wie geplant stattfinden. Zum einen wird der am Freitag zurückgetretene Präsident Klaus Hofmann nicht mehr daran teilnehmen, Weinzierl genauso wenig. Bevor Reuter keinen neuen Trainer gefunden hat, wird er kaum über die Zukunft des wartenden Duos entscheiden.

Beachtliche Quote von Finnbogason

Der 33-jährige Isländer Finnbogason und der 32-jährige Tscheche Moravek müssen sich also weiter gedulden. Eine Verlängerung dürfte - wenn überhaupt - auch nur sehr leistungsbezogen erfolgen. 463 Einsatzminuten bei Moravek in der abgelaufenen Saison und nur 286 bei Finnbogason lassen da keinen Spielraum. Hoffnungen auf einen Verbleib darf sich am ehesten noch der Angreifer machen. Der hat mit zwei Toren und einer Vorlage in der wenigen Spielzeit sogar eine recht beachtliche Quote, zudem ist er als Führungsspieler und Stimme in der Kabine von hohem Wert. Zumal der schlecht ausbalancierte Kader vor solchen Kräften nicht gerade strotzt.

Vielleicht haben beide früher oder später auch genug und nehmen dem Sportchef die Entscheidung vorweg - wie Weinzierl. Und die Blumen? Die gibt es ja vielleicht im Jahr 2028. Zumindest hat der ehemalige Torhüter Alexander Manninger (2012 bis 2016) sechs Jahre nach seinem Abschied am Samstagnachmittag seine Verabschiedung erhalten.