Wie von einem anderen Stern: Jokics unglaublicher Januar

425 Punkte, 211 Rebounds und 144 Assists - und das in einem einzigen Monat. Zahlen, die bis dato nur drei Basketballer in der Geschichte der NBA erreicht haben. Nun kam mit Nikola Jokic ein weiterer hinzu.

Aus 16 Spielen holten die Denver Nuggets im ersten Monat des Jahres elf Siege und belegen mittlerweile Platz zwei in der Northwest Division. Der Erfolg der Nuggets ist unweigerlich mit dem Namen Nikola Jokic verbunden. Der Center, der im vergangenen Jahr zum MVP gewählt wurde, spielt seit Jahresbeginn wie jemand von einem anderen Stern und glänzte im Schnitt mit 26,6 Punkten, 13,2 Rebounds und 9 Assists.

400+ Punkte, 200+ Rebounds und 100+ Assists in einem Kalendermonat - in diese Sphären vorgedrungen waren zuvor nur die NBA-Legenden Wilt Chamberlain, Oscar Robertson und zuletzt Kareem Abdul-Jabbar, dem das im März 1976 gelungen war. Nun gesellte sich also auch Jokic in die Reihe.

Antetokounmpo als Vorbild

Der 26-Jährige selbst beschäftigt sich aber nicht so sehr mit Individualstatistiken, wie er selbst immer wieder betont. Vielmehr sieht er sich als Teamspieler, er eifert aber auch anderen Basketballern nach. Wie etwa Giannis Antetokounmpo, der laut Jokic "ein guter Assist-Geber" sei, aber auch jederzeit "30, 40, 50 Punkte machen kann. Wenn er das macht, dann braucht er keine Assists - und wenn er auflegt, dann findet er meist den freien Mann."

Für den Serben ist Antetokounmpo "ein Spieler, zu dem man aufsehen kann", wie er nach dem 136:100-Sieg bei den Bucks verriet: "Ich achte ihn sehr und habe großen Respekt davor, was er geleistet hat. Das, was er in Milwaukee geschafft hat, will ich auch in Denver schaffen."

Zwei wesentliche Dinge hat der "Greek Freak" dem "Joker" voraus: Antetokounmpo führte die Bucks im vergangenen Jahr gefühlt im Alleingang zur Meisterschaft und wurde obendrein völlig zu Recht zum MVP der Finals gewählt.