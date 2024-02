Wie viele Zähler benötigt man zum Ligaerhalt?

Die Saison in der 1. Handball-Bundesliga verläuft spannend. Ab Rang 8 muss man immer noch um den Klassenerhalt zittern. handball-world wirft einen Blick ins Geschichtsbuch der Liga, die nach der Wiedervereinigung in zwei Staffeln spielte und auch teilweise mit unterschiedlichem Teilnehmerfeld zwischen 14 und 20 Mannschaften aktiv war.

In den 70er und 80er Jahren spielte die eingleisige Bundesliga nur mit 14 Teams. Die SG Dietzenbach konnte mit 23:29 Zählern den Klassenerhalt sichern, Absteiger Grambke Bremen hatte damals schon sechs Zähler Rückstand. Anders war das in der Premierensaison, der THW Kiel hatte als Zehnter letztlich mit 22:30 Punkten nur einen Punkt Vorsprung auf den TuS Derschlag und die SG Dietzenbach - und rettete sich erst am letzten Spieltag.

Klangvolle Namen mussten auch in den Folgejahren immer wieder zittern, TUSEM Essen war mit 18:30 Punkten in der Saison 1982/83 nur Elfter, ein Jahr später mit 38:14 Punkten dann Vizemeister. Lemgo reichten in dieser Saison damals 16:36 Punkte, weil Frisch Auf Göppingen wegen den Verstößen gegen den Amateurstatus im Falle von Jerzy Klempel in die Zweitklassigkeit versetzt wurde.

In der Saison 1989/90 schloss sich an die reguläre Spielzeit noch eine Relegationsrunde mit zehn weiteren Spielen an. Der TuS Schutterwald hatte so nach 36 absolvierten Partien eine Gesamtbilanz von 34:38 Zählern und vier Punkte Vorsprung auf den ersten Absteiger. Ein Jahr später gab es nur einen Absteiger, der TV Großwallstadt hielt als Vorletzter mit 20:32 Punkten die Klasse.

Zwei Staffeln nach der Wiedervereinigung

In der Saison 1991/92 wurde aufgrund der Wiedervereinigung in zwei Staffeln gespielt, der HC Empor Rostock konnte sich trotz der 22:30 Zähler am Ende über eine Relegationsrunde noch retten, das im Norden zuvor zwei Zähler bessere Team vom VfL Bad Schwartau stieg allerdings ab. Im Süden reichten dem TV Eitra damals 25:27 Zähler, um nicht in die Abstiegsrunde zu müssen.

Die Liga hatte in den Folgejahren erstmals 18 Mannschaften, in der Saison 1993/94 gab es dann allerdings vier Absteiger und die SG Leuterhausen konnte mit 30:38 Zählern letztlich den Klassenerhalt bejubeln. Allerdings hatten die Roten Teufel von der Bergstraße damals sechs Pluspunkte Vorsprung auf den OSC Rheinhausen.

Bis 1999 spielte die Beletage mit 16 Teams, 1996 konnte sich GWD Minden mit 22:38 Zählern retten. Die Spielzeit 1998/1999 kannte keinen regulären Absteiger, der TV Niederwürzbach zog seine Mannschaft zurück und die Liga wurde wieder auf 18 Teams aufgestockt. Ein Jahr später folgte sogar eine Aufstockung auf 20 Teams, der einzige Absteiger TuS Schutterwald bildete im Anschluss eine Spielgemeinschaft mit dem TV Willstätt, der als Vorletzter mit 13:55 Zählern die Liga gehalten hatte.

Dormagen steigt mit 26 Pluspunkten ab

Am Ende der Saison 2000/01 gab es wieder vier Absteiger aufgrund einer Ligareduzierung, ThSV Eisenach hielt mit 28:48 Zählern und zwei Punkte vor Bayer Dormagen die Liga. Im Folgejahr konnte die SG Willstätt/Schutterwald mit 23:45 Zählern jubeln, die SG Solingen - Vorläufer des Bergischen HC musste allerdings punktgleich absteigen. In der Tordifferenz waren die Klingenstädter damals 10 Tore schlechter.

2005 konnte der VfL Pfullingen zum dritten Mal in Folge die Liga halten. Bei nur 13:55 Zählern profizierte man damals aber auch von den Lizenzentzügen gegen TUSEM Essen und der SG Wallau/Massenheim. Wäre die Saison regulär geendet, dann wären die 21:47 Zähler der HSG Düsseldorf maßgeblich gewesen.

Tordifferenz kann entscheidend sein

Die Tordifferenz musste auch in den Jahren 2007, 2008 und 2017 über den Ligaerhalt entscheiden. Ganz kurios war es in der Spielzeit 2018/19 - die Eulen Ludwigshafen schafften das "Wunder 2.0" mit 14:54 Punkten durch einen 31:30 gegen GWD Minden, weil sich die beiden später punktgleichen Absteiger SG BBM Bietigheim und VfL Gummersbach mit einem 25:25-Remis trennten.

2020 wurde die Spielzeit nach 27 Spieltagen aufgrund der Coronapandemie abgebrochen, es gab keinen Absteiger. 2021 blieb dann GWD Minden mit 28:48 Zählern in einer 20er-Liga drin, die Eulen stiegen mit 25:51 Zählern ab. 2023 schaffte die HSG Wetzlar mit 17:51 Zählern wieder in einer Liga mit 18 Teams den Klassenerhalt.