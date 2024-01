Wie Uscins seinen großen Moment gegen Dänemark erlebte

Mit einer selbstbewussten, mutigen Vorstellung beeindruckt Youngster Renars Uscins sogar die dänischen Weltstars - und verrät, wie das DHB-Team nun die Schweden schlagen will.

Aus Köln berichtet Oliver Bitter

Nicht Juri Knorr, Andreas Wolff oder Julian Köster, nicht Mikkel Hansen oder Mathias Gidsel wählten die Fans zum "Player of the Match". Ein junger deutscher Spieler, der zuvor gar nicht fest eingeplant war, erhielt die meisten Stimmen nach dem Halbfinale zwischen Deutschland und Dänemark.

Und beeindruckend war die Leistung von Uscins allemal. Eingeplant war der Rückraumspieler der TSV Hannover-Burgdorf nicht unbedingt, doch weil Kai Häfner "aus privaten Gründen" am Freitag das EM-Quartier verlassen musste, schlug die Stunde des 1,89 Meter großen Linkshänders.

"Nach seiner Abreise war ja klar, dass ein bisschen größere Verantwortung auf mich zukommt. Darauf konnte ich mich einstellen", erzählte der Kapitän der U-21-Weltmeister hinterher, der im Mai 2023 in der A-Nationalmannschaft debütierte. "Aus meiner Sicht verlief schon die Anfangsphase überragend mit Toren und guten Anspielen, da bin ich natürlich mit großem Selbstbewusstsein ins Spiel reingekommen. Dann ist es manchmal auch egal, welche Weltstars vor dir stehen."

Frisch und unbekümmert spielte Uscins auf, mit gutem Blick für die Situation und mit Zug zum Tor. Da lobte Trainer Alfred Gislason nicht nur die kernigen Würfe von Uscins, sondern auch seine feinen Assists und seine Übersicht.

Vier Tore bei fünf Würfen gelangen ihm in der ersten Hälfte, am Ende kam er auf fünf Treffer gegen die Dänen. "Ich habe es richtig genossen. Das hat Spaß gemacht, da spielt man sich dann plötzlich in einen richtigen Flow."

Frustriert aber war der 21-Jährige hinterher natürlich dennoch. "50 Minuten lang haben wir eine Top-Leistung abgeliefert, aber das reicht gegen so einen Weltklasse-Gegner nun mal nicht. Da musst du mindestens 58 Minuten voll auf der Höhe sein. Ein oder zwei Fehler werden sofort bestraft."

"Wir können am Sonntag etwas Großes hinbekommen"

Nun gelte es, bis Sonntag schnell zu regenerieren und sich neu zu ordnen, um im Kampf um EM-Bronze und das Olympia-Ticket die Schweden in die Knie zu zwingen, die sich gegen Frankreich schon mit mehr als einem Bein im Finale wähnten.

Dann erwartet Uscins zum Abschluss der EM einen ähnlichen Gegner, wie es Dänemark am Freitag war. "Auch die Schweden haben ein tolles Kollektiv und einige Weltklassespieler am Start."

Es gelte also, sich darauf zu besinnen, was am Freitag trotz der Niederlage gut lief: "Da haben wir überragend gekämpft, und mit der Unterstützung der Zuschauer haben wir auch gegen die Schweden eine Chance", glaubt Uscins. "Wir können auch am Sonntag wieder etwas Großes hinbekommen."