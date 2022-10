Wie Union das schüchterne Malmö vom Tor fernhielt

Durch den zweiten Sieg in Serie in der Europa League hat Union Berlin sein Minimalziel erreicht. Die Eisernen werden definitiv europäisch überwintern.

Wie so oft in der Saison war Union Berlin erst in der zweiten Halbzeit präsent. In den ersten 45 Minuten sahen die Zuschauer in der Alten Försterei ein Fehlerfestival per excellence. Malmö war nur einmal durch Isaac Kiese Thelin gefährlich, ansonsten waren keine Offensivbemühungen zu erkennen.

Chancenarmut auf beiden Seiten

Die Gäste waren mit null Punkten eigentlich zum Siegen verdammt, verkrochen sich weitestgehend aber lieber in ihr Schneckenhaus, anstatt ihr Heil in der Offensive zu suchen. Auch Unions Trainer Urs Fischer bestätigte auf Nachfrage die Wahrnehmung, dass Malmö über weite Strecken doch überraschend defensiv gespielt hätte. Verteidiger Julian Ryerson betonte: "Ich glaube, wir haben das auch gut gelöst. Weil wir unter anderem auch die zweiten Bälle geholt haben, so konnten wir sie von unserem Tor weghalten."

Aber auch die Hausherren tauchten nur selten in der gegnerischen Box auf. Die beiden Zielspieler Sheraldo Becker und Jordan wurden kaum in Szene gesetzt. Zudem erwischte Letztgenannter keinen guten Tag. Oftmals konnte der Mittelstürmer als Wandspieler die Bälle nicht festmachen, hinzu gesellten sich einige ungenaue Abspiele auf seinen Sturmpartner.

Von einer anderen Seite präsentierten sich die Eisernen nach dem Seitenwechsel. Weil nun schneller in die Spitze kombiniert und auch die Eins-gegen-eins-Duelle auf dem Flügel für sich entschieden wurden, stieß Union nun öfters in das letzte Drittel vor. Auch wenn die Hochkaräter trotzdem ausblieben.

Ich habe mich gut gefühlt, und wollte deswegen die Verantwortung übernehmen Robin Knoche

So passte es zu diesem zähen Spiel, das ein später Strafstoß für die Entscheidung sorgen sollte. "Das Warten vor dem Elfmeter war nicht gerade angenehm. Im Training hatte ich schon den einen oder anderen Strafstoß geschossen. Ich habe mich gut gefühlt, und wollte deswegen die Verantwortung übernehmen", so Knoche über seinen goldenen Treffer in der 89. Minute.

Durch den zweiten Sieg in der Gruppenphase rangieren die Köpenicker mit sechs Zählern auf Platz 3. Aber die beiden ersten Plätze, die in die K.o.-Phase der Europa League führen würden, sind auf einmal wieder in Sichtweite. Das Minimalziel, europäisch zu überwintern, ist zumindest schon mal erreicht. "Wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch zwei Spiele und sind nicht nur mit dem dritten Platz zufrieden", sagt Ryerson.