Wie Toney Elfmeter schießt: "Er lässt dich wie einen Idioten aussehen"

Dass Ivan Toney im Elfmeterschießen gegen die Schweiz treffen würde, war eigentlich allen klar. Dabei schaut Englands Nationalstürmer nicht mal auf den Ball - und übt manchmal lieber Zwölfmeter.

Egal, wie viel Kraft Ivan Toney noch in den Beinen hat, für einen Elfmeter reicht sie eigentlich immer. Hauptsache, er kann noch zwei Schritte laufen. Doch diese zwei Schritte können sich für die Torhüter wie eine Ewigkeit anfühlen.

Bei Englands EM-Viertelfinale gegen die Schweiz war wieder zu sehen, ja, zu bestaunen, wie Toney Elfmeter schießt: Mit dem ersten Schritt trabt er an, mit dem zweiten beschleunigt er - dann schlenzt er den Ball mit rechts ins Netz, normalerweise jedenfalls. 28 seiner 30 Elfmeter hat er in seiner Karriere verwandelt, Elfmeterschießen wie das gegen die Schweiz, als er als vierter Schütze Yann Sommer überwand, nicht eingerechnet. Mit dieser Quote (93,3 Prozent) können nicht mal Harry Kane (87,1) oder Robert Lewandowski (89,9) mithalten, auch wenn die schon weitaus häufiger antraten.

Doch besonders ist nicht nur Toneys Anlauf, sondern auch sein Blick dabei: Er ist nur auf den Torhüter gerichtet, niemals auf den Ball. "Mag sein, dass die Leute das komisch finden, aber das ist meine Routine", erklärte der 28-jährige Stürmer des FC Brentford nach dem Schweiz-Spiel, bei dem erstmals seit 1996 alle englischen Schützen trafen. "Ich mache einfach das, was ich immer tue: hingehen und den Ball ins Netz legen."

"Er wartet bis zu dem Punkt, an dem du dich entscheiden musst. Du musst!"

Für die Torhüter ist das kein Vergnügen. Wenn sie Toney nicht ohnehin mit seinem Anlauf verlädt, bei dem er erst lange auf dem rechten Fuß stehen bleibt, sind dessen Schüsse in der Regel so präzise, dass sie auch im richtigen Eck kaum eine Abwehrchance haben. "Er lässt dich wie einen absoluten Idioten aussehen", sagte Englands Ex-Nationalkeeper Ben Foster im Podcast Football Fill-in. Der 41-Jährige stand Toney selbst schon bei einem Elfmeter gegenüber.

"Du stehst da und beobachtest ihn und er beobachtet dich und schlendert auf den Ball zu. Und du denkst: 'Weißt du eigentlich, was du hier tust?' Und dann wartet er so lange bis zu dem Punkt, an dem du dich entscheiden musst. Du musst! Aber er wartet immer noch ab und rollt den Ball einfach in die andere Ecke", erklärt Foster. "Er weiß, wo der Ball ist, sodass er nur den Torwart beobachten kann, und genau das tut er auch. Er wartet darauf, dass der einen kleinen Schritt zur Seite macht, und dann ist der Ball in der anderen Ecke." Kurz gesagt: Toneys Elfmeter seien "fast unhaltbar".

Warum Toney manchmal lieber Zwölfmeter übt

Nur sind es gar nicht immer Elfmeter. Als Toney in der vergangenen Saison seine achtmonatige Sperre wegen Verstößen gegen die Wettregeln des englischen Fußballverbands absaß, trainierte er unter anderem in Nashville/USA an seinen Abschlüssen. Und Bob Jeffrey, Torwarttrainer beim Tennessee Soccer Club, machte dabei eine "faszinierende" Elfmeter-Beobachtung, wie er schon im Januar der Times verriet: "Er schießt seine aus 13 Yards, nicht aus zwölf", trat also im Training umgerechnet aus zwölf statt elf Metern an. Warum nur? "Er hat gesagt: 'Na ja, wenn ich sie dann im Spiel aus zwölf Yards schieße, wirkt das Tor größer.'"

Klar, dass Toneys erstes und bisher einziges Länderspieltor ein Elfmeter war. Als er bei seinem zweiten Einsatz für die Three Lions im März erstmals von Beginn an spielte, durfte er gleich antreten und traf natürlich.