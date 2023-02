Wie Thomas Müller für Bayern II gegen Union Geschichte schrieb

Zweimal hat Thomas Müller in seiner Karriere gegen Union Berlin getroffen - sein erster Treffer ist in die Annalen der Bayern-Historie eingegangen.

Seit der D-Jugend spielt Thomas Müller für den FC Bayern. Der inzwischen 33-Jährige durchlief fortan sämtliche Juniorenteams und feierte schließlich am 15. August 2008 sein Bundesligadebüt.

Zuvor war Müller schon bei Bayern II eingesetzt worden, erstmals am 7. März 2008 als Joker gegen die SpVgg Unterhaching (2:4) - mit Erfolg. "Nach dem 1:3 durch Gülselam sah Haching wie der sichere Sieger aus, doch Juniorenspieler Müller machte die Partie noch einmal spannend", hieß es beim kicker.

Zu Beginn der Saison 2008/09 gründete der DFB die eingleisige 3. Liga, auch die Bayern-Reserve war "Gründungsmitglied". Müller trainierte bei den Profis mit, absolvierte den Großteil seiner Spiele aber für den FC Bayern II. In 32 Spielen erzielte er 15 Tore - darunter ein ganz besonderes.

Am 1. Spieltag traf die Truppe von Hermann Gerland auf Union Berlin, das damals von der Bundesliga in etwa so weit entfernt war wie der 18-jährige Müller vom Weltmeistertitel mit der DFB-Elf. Doch Müller bewies erneut, dass er auch bei den Senioren zu treffen imstande ist. In der 48. Minute köpfte er nach Flanke von Mehmet Ekici zum 1:0 für den FCB ein - das erste Drittligator der Vereinsgeschichte war perfekt.

Ekici (kicker-Note 1) besorgte später das 2:0, Keeper Thomas Kraft musste in der 80. Minute noch einmal hinter sich greifen. So gelang mit dem 2:1 gegen die Berliner gleichzeitig auch der erste Drittligasieg der Klubhistorie, an dem unter anderem auch der spätere Nationalspieler Holger Badstuber beteiligt war.

Zweites Tor über 13 Jahre später

Müller (kicker-Note 3) tat sich danach allerdings schwer mit Toren gegen Union. Er traf weder im Rückspiel 2008/09 noch in den ersten vier Bundesliga-Duellen mit den inzwischen erstklassigen Köpenickern. Erst im fünften Anlauf, am 20. Oktober 2021, schlug er gegen Union zu, der Angreifer erzielte den 5:2-Endstand. Spieler des Spiels: Thomas Müller.