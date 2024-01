Wie teuer wird Spurs-Kandidat Dragusin?

Tottenham Hotspur ist wegen anhaltender Verletzungsprobleme in der Hintermannschaft auf der Suche nach Verstärkungen. Nach übereinstimmenden englischen und italienischen Medienberichten baggern die Spurs dabei kräftig an Radu Dragusin (21). Ein erstes Angebot für den rumänischen Verteidiger in Höhe von 23 Millionen Euro soll von Genua abgelehnt worden sein. Die Italiener stellen sich eher 30 Millionen Euro vor.