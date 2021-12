Wie Tedesco das "innovative Unternehmen" RB überzeugte

Domenico Tedesco (36) hat sich am Donnerstag als neuer Trainer von RB Leipzig vorgestellt - und vom "innovativen Unternehmen" geschwärmt.

Als der neue Hoffnungsträger von RB Leipzig am frühen Donnerstagnachmittag auf dem Podium des Pressekonferenz-Raumes im Leistungszentrum Cottaweg saß, gab es zunächst die üblichen gegenseitigen Lobpreisungen. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff begann die Vorstellung von Domenico Tedesco als neuen Trainer der Sachsen mit: "Wir sind stolz und freuen uns, Domenico Tedesco als neuen Cheftrainer präsentieren zu können." Und der neue Coach wiederum ließ wissen, "dass der erste Eindruck überwältigend" sei.

Das Wort "Wunschtrainer" wie im Juli bei dem mittlerweile beurlaubten Jesse Marsch benutzte Mintzlaff dieses Mal nicht, aber der Geschäftsführer des Vizemeisters machte dennoch deutlich, dass RB in dem ehemaligen Coach von Erzgebirge Aue, Schalke 04 und von Spartak Moskau "einen Trainer gesucht und gefunden hat, der die Stärken dieser Mannschaft klar definiert hat und der uns klar aufgezeigt hat, was diese Mannschaft kann und was diese Mannschaft braucht."

Wir haben nicht so viel Zeit, die Dinge auf dem Platz zu besprechen Domenico Tedesco

Tedesco hatte die Verantwortlichen der Leipziger bei den Gesprächen mit einer "fantastischen Analyse" (so der Technische Direktor Christopher Vivell) beeindruckt und wird als der passende Coach gesehen, der die in dieser Saison bis dato deutlich unter ihren Möglichkeiten gebliebenen Sachsen zurück in die Erfolgsspur und möglichst noch auf einen Champions-League-Platz führen soll. Tedesco sei ein Trainer, der nach seiner Amtsübernahme stets dafür gesorgt habe, "dass die Entwicklung immer schnell in die richtige Richtung ging", so Vivell.

Der neue RB-Coach, der sich eigenen Aussagen zufolge nach seiner Demission in Moskau im vergangenen Mai zuletzt viel seiner Familie gewidmet, aber dennoch viele Spiele geschaut hatte, war ebenfalls schnell von seinem neuen Arbeitgeber überzeugt. Als Hospitant während seiner Trainerausbildung sowie mit Schalke 04 etwa hatte er mit RB Leipzig Berührungspunkte und schon da gemerkt, was er jetzt folgendermaßen formulierte: "RB Leipzig ist ein sehr innovatives Unternehmen mit einem extremen Potenzial und klaren Zielen. Von möglichen zehn Punkten hat der Verein zehn Punkte."

Dass er kurzfristig Erfolg haben muss, weiß Tedesco, ebenso, dass ihm kaum Zeit bleibt, um bis zum Liga-Heimspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr, LIVE! auf kicker.de) seine Inhalte der Mannschaft zu vermitteln. "Wir haben nicht so viel Zeit, die Dinge auf dem Platz zu besprechen", betont der 36-Jährige, der in vielen Gesprächen mit seinen Spielern die nötigen Stellschrauben betätigen möchte. "In abgespeckter Form" werde er seinem neuen Team seine inhaltlichen Präferenzen schon mal näherbringen, so Tedesco weiter.

Was die von Vivell als fantastisch gelobte Analyse der Leipziger Mannschaft ergeben hat, will Tedesco für sich behalten. Er sagt aber: "Wenn alle fit sind, ist der Kader richtig gut." Und auch: "Dass nicht immer alles richtig lief, ist auch klar." Tedesco will und soll nun schnellstmöglich dafür sorgen, dass wieder deutlich mehr in richtigen Bahnen läuft. Welchen Fußball die Sachsen unter ihm spielen werden, benennt Tedesco noch nicht konkret. "Das liegt immer am Kader", sagt er, er sei flexibel und passe sich dem Kader an. Gleichwohl lässt Tedesco durchblicken, dass ihn mit seinem Vor-Vorgänger Julian Nagelsmann "eine ähnliche Spielauffassung" verbinde, auch wenn er seinen eigenen Stil habe. "Alles, was gut ist, möchte ich aufsaugen. Aber alles, was erprobt ist bei mir und von dem ich weiß, das ist gut bei mir, wird die Mannschaft genauso zu Gesicht kriegen."

RB plant keine Wintertransfers

Als neue Assistenztrainer bringt Tedesco Ex-Profi Andreas Hinkel (39, VfB Stuttgart, FC Sevilla, Celtic Glasgow, SC Freiburg) und Max Urwantschky (40) mit, den restlichen Stab übernimmt der neue Mann. Nicht allerdings Achim Beierlorzer, der ebenso wie Marsch freigestellt wurde. Allerdings deutet Mintzlaff an, dass der 54-Jährige eventuell bei RB noch eine Zukunft hat. Man habe Beierlorzer "offen gehalten, bei uns zu bleiben", so der Geschäftsführer - und zwar "in einer globalen Rolle im Nachwuchsbereich".

Veränderungen im Kader soll es dagegen Stand jetzt keine geben. Tedesco erachtet den Kader quantitativ und qualitativ als ausreichend groß, und auch der Technische Direktor Vivell sagt: "Es sieht nicht so aus, dass wir was machen werden."