Wie Svensson der Mainzer Auswärtsschwäche begegnet

16 Feldspieler standen beim Training des 1. FSV Mainz 05 am Mittwochnachmittag auf dem Platz. Am Donnerstag ist frei. Morgen könnten die angeschlagenen Jonathan Burkardt und Silvan Widmer wieder einsteigen.

Mainz 05 kommt es durchaus gelegen, dass die Partie am kommenden Wochenende bei Borussia Mönchengladbach erst am Sonntag um 17.30 Uhr (LIVE! bei kicker) stattfindet, so können sich die angeschlagenen Spieler länger als üblich um ihre Verletzungen kümmern. Beim gestrigen Training mischten zwar Karim Onisiwo, der sich eine Prellung zugezogen hatte, und Finn Dahmen nach seinem Syndesmoseriss wieder mit. Von Jonathan Burkardt und Silvan Widmer war jedoch noch keine Spur.

Der Kapitän der deutschen U 21 hatte am Tag zuvor im Vorfeld des EM-Qualifikationsspiels in Israel wegen muskulären Beschwerden das Aufwärmen abbrechen müssen und die Partie verpasst. Widmer erhielt bereits am Samstag im Trikot der Schweizer Nati in England einen Tritt von hinten in die Beine und fiel am Dienstag gegen Kosovo aus. Der Einsatz der beiden Stammspieler am Sonntag beim Mainzer Auftritt in Mönchengladbach scheint jedoch nicht ausgeschlossen. Unklar ist die Lage bei Jean-Paul Boetius, der sich im 05-Training am Mittwoch verletzte.

In Gladbach zu spielen, ist immer geil, in Augsburg geht es um viel, in Köln ist richtig was los. Bo Svensson

Die Partie in Gladbach bildet den Auftakt zu drei Auswärtsspielen nacheinander, in denen der FSV gegen seine schwache Auswärtsbilanz kämpft. In der nächsten Woche gastiert Mainz beim FC Augsburg (Mittwoch) und beim 1. FC Köln (Samstag). Während die 05er in der Heimtabelle auf Platz 3 liegen, ist es auswärts nur Rang 17. Der Erklärungsansatz von Trainer Bo Svensson im kicker-Interview lautete: "Es macht sich bemerkbar, dass wir wieder unsere Fans im Stadion haben. Dazu haben wir Erfolgserlebnisse im Rücken, es entsteht eine positive Dynamik, die Leistung ist grundsätzlich besser. Das ist auswärts im Moment anders. Trotzdem hatten wir einige gute Auswärtsspiele, in München, Freiburg, Hoffenheim, Bielefeld. Aber das reicht natürlich nicht aus. Jetzt haben wir drei Auswärtsspiele nacheinander, da können wir gut üben (grinst). In Gladbach zu spielen, ist immer geil, in Augsburg geht es um viel, in Köln ist richtig was los. Darauf muss man sich freuen, und das tun wir auch."