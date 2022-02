Wie Streich Petersens vertragliche und sportliche Lage bewertet

Bleibt er oder wechselt er? Die Zukunft von Publikumsliebling Nils Petersen (33) ist gerade das große Thema beim SC Freiburg. Am Donnerstag gab Christian Streich eine ausführliche Einschätzung zur Lage seines Stürmers ab.

Seit über sieben Jahren trägt Petersen das SC-Trikot, doch am Saisonende endet sein Vertrag. Mit 97 Pflichtspieltreffern ist er Rekordschütze des Klubs und absoluter Publikumsliebling. Dennoch hat der Stürmer einen Abschied im Sommer nicht ausgeschlossen. Zuletzt wurde er mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht, wo er bei dem mit seinem Vater Andreas gut befreundeten Trainer Steffen Baumgart eine hohe Wertschätzung genießt.

Sein aktueller und langjähriger Coach hat letztmals "vor ein paar Wochen" mit Petersen über dieses Thema gesprochen, erzählte Streich am Donnerstag und gab dann eine ausführliche Einschätzung zur vertraglichen und sportlichen Lage seiner Nummer 18 ab. "Das sind weitreichende und keine einfachen Entscheidungen. Es ist in der Hand vom Nils, weil wir ja schon gesagt haben, dass wir uns gut vorstellen können, dass es weitergeht", betont der 56-Jährige das Angebot zur Vertragsverlängerung.

Petersens sportliche Rolle ist ein Knackpunkt

Ein großer Knackpunkt: Petersens sportliche Rolle. Bisher sind in dieser Saison nur elf Einwechslungen mit insgesamt 159 Einsatzminuten in der Liga für den Angreifer notiert, die dieser zu zwei Toren nutzte. Er meine "nicht im Speziellen den Nils", aber manchmal versäumten es Spieler, bei der Darstellung ihrer Lage auch Verletzungspausen und nicht so gute Trainingsphase zu erwähnen, findet Streich: "Wir werden sehen, wie sich der Nils entscheidet und wie es dann wird."

Petersen wurde zu Saisonbeginn von einer Meniskusverletzung ausgebremst und hatte im Herbst mit Kniebeschwerden zu kämpfen. Und jetzt? "Er ist voll da auf dem Trainingsplatz, man sieht, dass er unbedingt will", berichtete Streich: "Dieser unbedingte Willen, körperlich, in puncto Aggressivität und Power, ist die Voraussetzung, dass er Druck macht auf die Mitspieler, die vor ihm gespielt haben und auf uns Trainer. Damit wir sehen, dass dort Power ist und wir sagen, der Nils kriegt nochmal mehr Spielzeit."

Dafür nannte Streich gleich eine Reihe von Bedingungen: "Wenn er diese Präsenz, diese Zweikampf-Präsenz hat, auch außerhalb der Box, und sich da maximal wehrt, Kopfballduelle gewinnt, Zweikämpfe gewinnt, dann ist der Nils immer eine sehr gute Option für uns, ihn spielen zu lassen. Das ist keine Frage." Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich, dass Petersen die genannten Kriterien in dieser Spielzeit nur selten zur vollen Zufriedenheit des Trainerteams erfüllt hat, sein letztes Startelfmandat bekam er im Mai 2021.

Es ist immer die Abwägung mit seiner Konkurrenz. Christian Streich über Nils Petersen

"Er hat Großartiges geleistet für den Verein bis jetzt. Er ist ein super Abschlussspieler", hob Streich einmal mehr Petersens Verdienste und Vorzüge hervor, um erneut einzuschränken: "Aber es gehört immer alles dazu. Es ist immer die Abwägung mit seiner Konkurrenz, was bringt der eine ein und was bringt der andere ein. Wenn ich ihn jetzt so erlebe, wie er sich auch körperlich reinhaut. Dann sind das Argumente. Das müssen wir ganz oft sehen von ihm, damit wir als Trainerteam zur Überzeugung kommen, jawohl - in der Box ist er sowieso besonders gut - und alles andere ist so, dass es auch gut ist für die Mannschaft."

Taucht er wieder in der Startelf auf oder reicht es beim besten Joker der Ligahistorie inzwischen einfach nicht mehr für diese Anforderungen? Und wann fällt er welche Entscheidung? Die Personalie Petersen verspricht weiter Spannung. Überdurchschnittliche hohe für SC-Verhältnisse. In Freiburg interessieren sich nämlich sogar einige Menschen für die Zukunft dieses Mannes, die sonst nicht so eng mit Fußball und dem örtlichen Bundesligisten verbunden sind.