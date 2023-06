Wie Spielgeld: Tottenham schnappt sich auch Maddison

James Maddison geht in seine sechste Premier-League-Saison - aber erstmals nicht für Leicester City: Die Tottenham Hotspur lassen sich den Nationalspieler einiges kosten.

Die Tottenham Hotspur haben ihren nächsten Sommerneuzugang perfekt gemacht, und er ist ein gutes Beispiel dafür, in welchem Spielgeld-ähnlichen Zustand sich der Premier-League-Transfermarkt im Sommer 2023 befindet. Ein Spieler, der gerade abgestiegen ist und nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit hatte, wechselt für umgerechnet angeblich 46 Millionen Euro zu einem Klub, der die gewohnten Europapokalplätze verpasst hat.

Trotzdem spricht einiges dafür, dass die Tottenham Hotspur mit James Maddison, der einen Vertrag bis 2028 erhält, einen guten Deal gemacht haben. Der 26 Jahre alte offensive Mittelfeldmann spielte den persönlichen Zahlen nach die zweitbeste Saison seiner Karriere, obwohl Leicester City den unerwarteten Gang in die zweite Liga antreten musste.

19 Scorerpunkte in Leicesters Abstiegssaison

Maddison, 2018 aus Norwich zum Meister von 2016 gewechselt, sammelte in 30 Liga-Einsätzen zehn Tore und neun Vorlagen und war Topscorer der Foxes. Lediglich 2021/22 hatte er mit 20 einen Scorerpunkt mehr auf dem Konto, war damals jedoch auch 35-mal aufgelaufen. Nach der WM in Katar, bei der er im englischen Aufgebot stand, jedoch keine Minute auf dem Platz verbrachte, hatte er wegen einer Knieverletzung knapp einen Monat pausieren müssen. Am 16. Juni absolvierte er im EM-Qualifikationsspiel auf Malta (4:0) sein drittes Länderspiel, im März 2023 durfte er in der Euro-Qualifikation gegen die Ukraine erstmals von Beginn ran.

Jetzt ist er nach der möglichen neuen Nummer 1 Guglielmo Vicario (26), der für kolportierte 20 Millionen Euro von Serie-A-Klub FC Empoli gekommen ist, der zweite echte Sommerneuzugang unter dem neuen Trainer Ange Postecoglou. Außerdem hatten die Spurs Flügelstürmer Dejan Kulusevski (23) nach eineinhalbjähriger Leihe fest von Juventus Turin verpflichtet.

Maddison, der in Leicester nicht umsonst die Rückennummer 10 trug, soll die Kreativität in Tottenhams Mittelfeld erhöhen, außerdem sind seine Standards in der Premier League gefürchtet. Ob er mit seinen Zuspielen 2023/24 auch Harry Kane füttern darf, ist ungewiss. Der vom FC Bayern umworbene Toptorjäger könnte "seine" Spurs in diesem Sommer verlassen.