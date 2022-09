Wie Simeone das Leben betrachtet - und Renan Lodi seinen Respekt verlor

Zum siebten Mal in der Königsklasse trifft Bayer Leverkusen auf Atletico Madrid. Ein Duell mit Vorgeschichte, das nicht immer geräuschlos über die Bühne ging.

Vielleicht ist es ja ein gutes Omen. Die vergangenen drei Heimspiele in der Champions League hat Bayer Leverkusen verloren, das davor aber gewann die Werkself: gegen Atletico Madrid, in der Saison 2019/20 mit 2:1.

An diesem Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wird allerdings kein Sven Bender, kein Kai Havertz und auch kein Kevin Volland auf dem Platz stehen, und auf der anderen Seite kein Thomas Partey, kein Renan Lodi und auch kein Diego Costa. Das Personal hat sich verändert, doch gerade die Rojiblancos sind anpassungsfähig. Atletico hat sich unter Diego Simeone längst etabliert im Kreise der Spitzenmannschaften Europas.

Denn unter Diego "Cholo" Simeone, der das Team unter anderem 2021 zur Meisterschaft führte, weiß einfach jeder, was er zu tun hat. Atleticos Stil ist berühmt-berüchtigt: dieses Spiel aus einer kompakten Defensive heraus, der unbändige Einsatz, zur Not auch bis an die Grenze des Erlaubten gehend, oder kurz: der "Cholismo", wie er inzwischen getauft wurde.

Einen Mangel an der Einstellung erkennt Simeone aber auch auf Seiten Leverkusens nicht. "Ich habe großen Respekt vor deutschen Teams. Sie sind mental stark, das sind zähe Mannschaften", erklärte der Argentinier und hätte - genauso mit dem folgenden nächsten Satz - auch über sein eigenes sprechen können. "Es sind Mannschaften, die nicht locker lassen und immer sehr gut mithalten können."

Wie Renan Lodi Simeones Respekt verlor

An guten Tagen ist Atletico aber nicht nur eine Truppe, die den Gegner in der elften Minute der Nachspielzeit niederkämpft, dafür ist die Qualität im Kader mit technisch versierten Spielern à la Joao Felix, Yannick Carrasco oder "Mister 63. Minute" Antoine Griezmann einfach zu groß. Doch wer kein Gras frisst bei Simeone, wer sich dem Wettbewerb nicht stellt, der verliert schnell dessen Respekt.

So zum Beispiel Renan Lodi. Der Brasilianer ließ sich im Sommer zu Nottingham Forest ausleihen, weil er seine WM-Chancen nicht gefährden wollte. "Einige wollen sich mit anderen messen, andere gehen lieber zu anderen Teams, um die Minuten zu bekommen, die sie der Teilnahme an der Weltmeisterschaft näher bringen", gab Simeone ihm nachträglich noch eine mit.

Beschimpfungen gegen Roger Schmidt

Von dieser Mentalität lebt Atletico. Das "Wie" ist nicht so wichtig, wichtig ist das Ergebnis. Dass die Colchoneros dabei gerne mal über die Stränge schlagen und der Cholismo mitunter gewöhnungsbedürftig ist, verursacht bei Simeone nur ein Schulterzucken. "Ich habe eine Art, das Leben zu betrachten, die Sie kennen", wurde er vor der Partie in Leverkusen fast ein wenig philosophisch. "Was passiert ist, ist passiert. Niemand erinnert sich, wenn etwas Neues präsentiert wird. Das, was neu ist, ist das, was zählt."

So sind auch die Szenen von Bayers Achtelfinal-Duellen mit Atletico von 2015 schon beinahe vergessen, der damalige Leverkusen-Coach Roger Schmidt wurde damals von Simeone & Co. wüst beschimpft. "Kennt man ja von Atletico", sagte Schmidt danach. Gewohnt ist man aber inzwischen ebenso, dass sich häufig Atletico durchsetzt - auch 2015 in den Duellen mit der Werkself.