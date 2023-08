Wie sich Union-Stürmer Behrens gewandelt hat

Kevin Behrens hat sich am ersten Spieltag mit drei Toren ins Rampenlicht gespielt. Der 32-Jährige ist aus der Startelf schon längst nicht mehr wegzudenken.

Will seinen guten Saisonstart in den nächsten Wochen bestätigen: Union-Stürmer Kevin Behrens (M.). IMAGO/Contrast

Den Spielball hatte Kevin Behrens nach seinem Dreierpack gegen Mainz 05 (4:1) eingesackt. Teamkollege Aissa Laidouni hatte ihm das Spielgerät überreicht. "Mein Sohn hat ihn hoffentlich noch, er spielt gerade in der Kabine damit", schmunzelte der Torjäger unmittelbar nach dem Abpfiff. Natürlich hatte er aufgrund seiner Leistung Grund zur Freude. Bereits unmittelbar nach seinen Treffern hatte der 32-Jährige ein breites Grinsen im Gesicht, als er Richtung Haupttribüne zulief und seiner Familie zuwinkte.

Behrens ist derzeit in aller Munde. Bereits in der Vorbereitung gehörte er mit zu den auffälligsten Akteuren auf dem Platz. Nun nahm der zweifache Familienvater seine prächtige Form aus der Vorsaison einfach in die neue Runde mit. "Es war ein guter Anfang. Das muss man jetzt über die nächsten Wochen bestätigen. Dass man nicht immer drei Tore macht, ist auch klar. Heute war es aber nicht so verkehrt", betonte Behrens.

Behrens stellt gegen Mainz neuen Rekord auf

Wahrlich nicht. Hätte er am Sonntag sogar noch einen vierten Treffer nachlegen können, doch dieser Kopfball strich dann wenige Meter am Kasten vorbei. Wenn es bei Behrens gefährlich wurde, dann immer in den Luftduellen, wo er sich gegen die Mainzer Verteidiger Edimilson Fernandes, Stefan Bell und Dominik Kohr zumeist durchsetzen konnte. "Ich war früh in der Jugend schon kopfballstark, hatte nie Angst, zum Ball zu gehen. Das hat sich über die Jahre so entwickelt. Die Kopfbälle waren heute nicht so schlecht", so Behrens.

Schön, dass ich mich in die Datenbank mal eintragen konnte. Kevin Behrens

Das Eigenlob sei ihm gestattet, weil es stimmt. Mit seinen drei Treffern stellte der gebürtige Bremer einen neuen Rekord auf. Denn: Behrens ist der erste Spieler seit Beginn der detaillierten Datenerfassung in der Saison 1998/99, dem ein Kopfball-Dreierpack in der Bundesliga gelingt. "Schön, dass ich mich in die Datenbank mal eintragen konnte", witzelte Behrens, der vor Selbstvertrauen nur so strotzt und viel athletischer als zu seiner Anfangszeit bei Union wirkt.

Das war nicht immer so, hatte er zu Beginn der Vorsaison nur eine Joker-Rolle inne. Erst kurz vor Beginn der Rückrunde löste er Jordan als Sturm-Partner von Sheraldo Becker ab. Und war von da an aus der Startaufstellung nicht mehr wegzudenken. "Ich habe versucht, alles zu geben. Was der Trainer von einem verlangt, umzusetzen. Die Tore helfen einem immer. Bei Union muss man aber nicht nur Tore schießen, sondern auch viel für das Team arbeiten, die Bälle festmachen und weiterleiten. Da habe ich mich gesteigert", erzählte Behrens, der vermutlich auch beim Auswärtsspiel in Darmstadt am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das eine oder andere Luftduell für sich entscheiden wird.