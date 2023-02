Wie sich Klinsmann gegen 61 Kandidaten durchsetzte

Südkoreas Technischer Direktor Michael Müller hat einige Details der Trainersuche verraten. Am Ende sei es eine "klare Entscheidung" für Jürgen Klinsmann als neuem Coach gewesen.

Klinsmann habe alle Kriterien für die Trainerauswahl erfüllen können und "ist bereit, hier in (Süd-)Korea zu bleiben", sagte der Technische Direktor des südkoreanischen Fußballverbands (KFA), Michael Müller, am Dienstag in Seoul und nannte damit schonmal eine Bedingung. Er freue sich darauf, Klinsmann in den nächsten Tagen in Südkorea begrüßen zu können.

Der Verband hatte am Montag mitgeteilt, dass Klinsmann einen Vertrag als Trainer bis zum Ende der WM 2026 unterschrieben hat. Offenbar war die Konkurrenz vor der Unterschrift groß. Laut Müller hatte sich Klinsmann gegen anfangs 61 Kandidaten für den Posten des Cheftrainers durchgesetzt.

"Wir haben mit einem weißen Blatt Papier begonnen und alle Kandidaten aufgeschrieben. Mit fünf haben wir gesprochen", beschrieb Müller den Prozess der Trainersuche. Zwei Kandidaten seien übrig geblieben.

Das anschließende Gespräch mit Klinsmann sei so positiv verlaufen, "dass wir eine klare Entscheidung trafen", berichtete Müller, der von 2005 bis 2018 auch im Nachwuchsbereich des DFB gearbeitet hatte. Im Gespräch sei der ehemalige Nationalspieler "fokussiert, motiviert und interessiert" gewesen, er habe direkt Fragen gestellt, etwa zu den kommenden Gegnern. Weitere Kandidatennamen nannte Müller nicht.

Klinsmann überzeugt mit starker Persönlichkeit

Neben Fachwissen, Erfahrung, Motivation, Teamwork-Tauglichkeit waren Umweltfaktoren einschließlich der Bereitschaft, in Südkorea zu leben, eines der fünf Kriterien des KFA bei der Auswahl. Klinsmann habe ihn durch "seine starke Persönlichkeit" überzeugt, sagte Müller. Er sei nicht nur Coach, sondern zugleich Manager und Motivator. "Er will den Erfolg."

Stielike begrüßt Klinsmanns Entscheidung über Wohnsitz

Dass Klinsmann, der schon 2018 ein Kandidat gewesen sein soll, seinen Wohnsitz Südkorea verlegt, hält der frühere Nationaltrainer des WM-Co-Gastgebers von 2002, Uli Stielike, für genau den richtigen Weg. Er rate ihm, sich mit den täglichen Problemen der Leute auseinanderzusetzen. Um ihre Ängste, Freude und Gewohnheiten hautnah mitzuerleben, über den Tellerrand hinauszublicken, mal in die entmilitarisierte Zone zu fahren, sagte der 68-Jährige dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwoch). "Das Land steht vor einem ganz schwierigen Spagat - nämlich Moderne und Tradition miteinander in Einklang zu bringen", meinte Stielike, der die Auswahl des Landes von 2014 bis 2017 betreute.

Sein Debüt als Trainer des südkoreanischen Auswahlteams soll Klinsmann am 24. März im Länderspiel gegen Kolumbien geben.