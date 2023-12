Wie sich Goretzka zurückgebissen hat

Das Kalenderjahr 2023 verlief für Leon Goretzka (28) alles andere als durchweg positiv - zeitweise verlor er sogar seinen Platz im Kader des DFB-Teams. Beim FC Bayern München spielt der 28-Jährige unter Trainer Thomas Tuchel derweil wieder eine entscheidende Rolle.

Wenn um 8 Uhr morgens sein Tag beginnt, nimmt sich Leon Goretzka erstmal Zeit für sich selbst. Ein bisschen lesen, Nachrichten schauen, das Weltgeschehen beobachten. Es interessiert ihn, was um ihn herum passiert. Er möchte nicht in einer Blase leben fernab der Realität, er versucht, seinen geistigen Horizont zu erweitern. Das hilft ihm, um sich später am Tag dann hundertprozentig auf die Arbeit zu konzentrieren, auf den Fußball. Auf seine Leidenschaft, die mal Spaß macht oder auch mal Leiden schafft. So wie im vergangenen Sommer.

Monatelange Unklarheit über die Zukunft

Es war ein langes, für ihn in seiner Karriere bislang noch nie dagewesenes Hin und Her in der vergangenen Transferperiode. Eine völlig neue Situation, mit der Goretzka zu kämpfen hatte. Über Wochen, gar Monate hielten sich die Spekulationen um seine Zukunft. Er dürfe den Verein, obwohl sein Vertrag noch drei Jahre bis 2026 läuft, bei einem passenden Angebot verlassen, wurde beim FC Bayern getuschelt. Zudem hagelte es Kritik von Trainer Thomas Tuchel, der zum Trainingsauftakt ganz unverblümt in Richtung seines Mittelfeldspielers sagte: "Für Leon war es mit Sicherheit, und das ist kein Geheimnis, ein unbefriedigendes Ende der Saison. Nicht nur im letzten Spiel (beim 2:1 in Köln, in der 71. Minute ein- und in der 85. Minute ausgewechselt, Anm. d. Red.), sondern in der letzten Phase."

Wie das restliche Team fiel auch Goretzka in seinen Leistungen, gerade in der Vorjahresrückrunde, deutlich ab. In Bayerns Mittelfeld fehlte die Stabilität, die Ruhe. Unnötig wurden im Verbund Spiele und Punkte hergeschenkt. Von den souveränen Bayern war wenig bis nichts mehr zu sehen. Weshalb im vergangenen Sommer beinahe jeder Profi beim Deutschen Rekordmeister hinterfragt wurde. Wie beispielsweise auch Joshua Kimmich, Leroy Sané, Serge Gnabry oder Sadio Mané, dessen Abschied frühzeitig besiegelt wurde.

Auf die Frage, ob Goretzka nach Ende des Transferfensters noch ein Bayernspieler sei, vermied der Chefcoach ein klares Ja. "Das würde ich für keinen Spieler bestätigen", sagte Tuchel damals und führte weiter aus: "Er ist einfach von seinem Status, von seinem Vertrag, von seinem Alter jemand, von dem wir viel erwarten: dass er Verantwortung trägt, dass er die Mannschaft trägt. Da ist Luft nach oben. Unsere Aufgabe ist es, ihm dabei zu helfen. Es kann immer eine Situation entstehen - wie bei Lucas Hernandez, mit dem ich voll gerechnet habe -, dass Spieler andere Pläne haben. Es gibt einen großen Konkurrenzkampf."

Goretzka liebt "den Verein, die Stadt, die Fans"

Worte, die alles andere als ein Bekenntnis zum Spieler waren. Im Gegenteil. Diese Worte befeuerten eher die Gerüchte, trafen Goretzka hart; ebenso Tuchels Entscheidung, ihn vorerst als Mittelfeldspieler Nummer drei einzustufen, wie in der Vorbereitung, den Testspielen und im Supercup ersichtlich wurde. Doch die Marschroute des Nationalspielers war schnell klar. Er will bleiben und sich durchsetzen. "Ich kann nur sagen: Ich liebe den Verein, ich liebe die Stadt, ich liebe die Fans", betonte Goretzka nach der offiziellen Teampräsentation: "Es gibt keine Gedanken, den Verein zu verlassen."

Öffentliche Rückendeckung oder einen vorgeschobenen Riegel in seiner Zukunftsdebatte gab es - vermutlich bewusst - nicht, Gespräche mit Trainer Tuchel selten. Goretzka wird gerne mitgenommen in die Überlegungen, fußballerischer wie inhaltlicher Natur. Aber auch auf der persönlichen Ebene. Tuchel ist da etwas distanzierter, sagt, es habe schon Unterhaltungen seinerseits mit Goretzka gegeben, häufig seien es "kurze Gespräche", die "oft auf dem Weg zum Training, im Training oder auf dem Platz nach dem Training" stattfinden, erklärt der Chefcoach: "Da muss man nicht immer das Trainer-Büro hernehmen, um einen Termin einzuberufen." Für den Mittelfeldspieler hieß es, kühlen Kopf bewahren, runterschlucken, weitermachen. Diese Zeit, so erfuhr der kicker, war nicht einfach für ihn. Dass er zudem zwischenzeitlich nicht für die Nationalmannschaft nominiert wurde, gipfelte die Enttäuschung.

Aber als Profi, der mit 28 Jahren schon viel erlebt hat, nahm er sich dieser Situation, dieser ungewohnten und teils ungewissen Herausforderung an. Er blieb nach außen ruhig, behielt den Frust bei sich, arbeitete an sich. Abgelenkt von diesen für ihn negativen Erfahrungen hat er sich mit seinen Kumpels. Einer Gruppe von Freunden aus Kindheitstagen, die sich regelmäßig trifft. Zum Kicken im Garten, für Spieleabende oder auch gemeinsame Urlaube. Sie sind Goretzkas sicheres Umfeld, das ihn bestärkte in seinem Tun. Denn: Während andere Profis sich mit Kritik extrem schwertun, sich dadurch verunsichern lassen, zog Goretzka die richtigen Schlüsse und kämpfte um seinen Platz.

Er hat das angenommen und sich durchgebissen. Augen zu und durch. Thomas Tuchel (50) über Leon Goretzka (28)

Diese Entwicklung haben auch die Vereinsbosse wohlwollend registriert. Ebenso Trainer Tuchel, der diese Einstellung Goretzkas schätzt. "Es gab ein paar Diskussionen um ihn", sagt der 50-Jährige: "Aber er hat das angenommen und sich durchgebissen. Augen zu und durch. Er hat sich nie hängen lassen, sehr gut trainiert und seine Form gefunden." Ob auf der Doppelsechs, der linken Acht oder notgedrungen in der Innenverteidigung.

Die Verantwortlichen schätzen Goretzkas Variabilität

Dabei jedoch muss mit Blick auf seine tatsächlichen Aufgaben differenziert werden. Auf der Doppelsechs hatte er, insbesondere in der vergangenen Saison und zu Beginn dieser Spielzeit, den defensiveren Part. Er sollte seinen Partner Joshua Kimmich absichern, wegen dessen leichten Tempodefiziten nicht zu weit aufrücken, heißt es. Was für mehr Stabilität sorgen sollte, zugleich aber Goretzkas Offensivdrang einschränkte und ihn seltener gefährlich vor dem gegnerischen Tor zeigte. Dies hat sich erst im Laufe der Hinserie wieder geändert, zumindest zwischenzeitlich. Beim 4:0 in Dortmund besetzte er neben Jamal Musiala die linke Acht/Zehn (je nach Auslegungssache), spielte also höher mit Abräumer Konrad Laimer hinter sich. Dadurch erhält sein Spiel mehr Freiheiten - wie einst mit Thiago, mit dem er gerne zusammengespielt und super harmoniert hat. Aber auch defensiv erledigte er seinen Job zuverlässig.

"Leon ist ein absoluter Topspieler, was er bereits über viele Jahre hinweg auf höchstem Niveau konstant unter Beweis gestellt hat", lobt Sportdirektor Christoph Freund gegenüber dem kicker: "In den letzten Wochen ist er durch seine starken Leistungen auf verschiedenen Positionen voranmarschiert und das auch noch mit einer gebrochenen Hand - das zeigt seine super Mentalität." Dies imponierte auch Trainer Tuchel. "Er hat jetzt auf die Zähne gebissen mit seinem Handbruch und sich auch da durchgebissen mit Schmerzen, mit einer Einschränkung in den Dienst der Sache und der Mannschaft gestellt, das war sehr beeindruckend", sagte der Münchner Fußballlehrer vor wenigen Wochen: "Er hat sehr gut gespielt als Innenverteidiger, wenn es nötig war." Auch "auf der halblinken Position" im Mittelfeldzentrum habe er "eine gute Form gefunden", wie Tuchel findet. Das Zusammenspiel mit Alphonso Davies und Leroy Sané auf dieser Seite funktioniert - außerdem scheut er auch den oft langen Weg nach hinten nicht. "Er ist ein Box-to-Box-Spieler, sehr laufstark, technisch versiert, der mit seiner Geschwindigkeit für Gefahr im gegnerischen Strafraum sorgt und dabei auch selbst immer wieder den Torabschluss sucht", nennt Freund die Qualitäten Goretzkas: "Dazu hat er in den letzten Wochen auch als Innenverteidiger richtig stark agiert, das zeigt, dass er universell einsetzbar ist." Seine Flexibilität tut dem FC Bayern derzeit enorm gut.

Kann sich Goretzka auch ins Nationalteam zurückkämpfen?

In München hat er seinen Platz, sofern er fit war, also wiedergefunden. Anders sieht es bei der Nationalmannschaft aus. In drei von vier Länderspielen unter Julian Nagelsmann saß Goretzka vorerst auf der Bank, beim 0:2 in Österreich stand er erstmals in der Anfangsformation. Es fällt ihm nicht immer leicht, dies so hinzunehmen, freilich bleibt keine andere Wahl. Ein Gespräch über seine Situation und Perspektiven in der Nationalmannschaft hat es mit dem Bundestrainer während der USA-Reise im Oktober gegeben. Es soll ein sehr offener, direkter Austausch gewesen sein, wenngleich nicht vollumfänglich positiver für den Spieler, der sich im Nationalteam unter Nagelsmann - wie der Bundestrainer selbst - in der Findungsphase befindet. Bis zur Europameisterschaft im eigenen Land aber will sich Goretzka logischerweise auch beim DFB durchbeißen, hat er doch beim FCB gelernt, wie er mit Rückschlägen umzugehen hat. Und vor allem, dass er sie zu meistern versteht.

Beim FC Bayern erfährt Goretzka derweil wieder mehr Wiederschätzung. "Leon ist ein Führungsspieler, der auf dem Platz immer vorangeht und auch in schwierigeren Situationen immer Verantwortung übernimmt", betont Sportdirektor Freund.

Spannend könnte es für Goretzka ab Neujahr werden, sollte der FC Bayern tatsächlich einen defensiven Sechser verpflichten und dieser für die erste Elf vorgesehen sein. Dann würden sich die Karten in der bayerischen Zentrale neu mischen. Goretzka könnte wie zuletzt bei der Nationalmannschaft mit Kumpel Kimmich um einen Platz konkurrieren. Aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt gilt es für ihn in der spielfreien Weihnachtszeit - nachdem er die letzten zwei Partien krankheitsbegingt verpasst hatte - ohnehin erst einmal wieder komplett fit zu werden, um im Januar da weitermachen zu können, wo er im Jahr 2023 aufgehört hat.

