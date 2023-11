Wie sich die Mainzer Elfmeter-Stärke ins Gegenteil verkehrt

Mainz 05 ist der einzige Bundesligaklub, der noch ohne Elfmetertor ist, und verschoss am 12. Spieltag bereits zum dritten Mal. Aus der einstigen Stärke ist eine Schwäche geworden.

Was die Schüsse vom Punkt angeht, sind die Vorzeichen für die Sonntags-Partie gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aus Sicht der Gastgeber nicht allzu prickelnd. Während Mainz die jüngsten drei Elfmeter vergab, verwandelte Freiburg die jüngsten zehn. Nur Hoffenheim weist unter den aktuellen Bundesligavereinen eine längere Serie auf, verwandelte elfmal nacheinander.

Besonders kurios an der Mainzer Misere ist, dass der Klub von Mai 2013 bis März 2022 36-mal hintereinander erfolgreich war und damit für einen Bundesligarekord sorgte. Daniel Brosinski erreichte seinerzeit mit acht verwandelten Strafstößen fast Legendenstatus. Bis zu dieser Spielzeit hatte der FSV noch nie zwei Strafstöße nacheinander verschossen, bis zur Partie gegen Hoffenheim (1:1) auch noch nie drei in einer Saison. Den Negativrekord vom Saisonstart weg in der Bundesliga halten die 05er damit allerdings noch nicht, dieser ist in den Händen von Borussia Dortmund, das 2010/11 seine ersten fünf Elfmeter verschoss.

Vorwürfe aus dem Mannschaftskreis musste sich Aymen Barkok wegen seines Fehlschusses nicht anhören. "Aymen hat den Ball genommen, da muss man auch nicht reinreden", betont Kapitän Silvan Widmer, der ohnehin nicht schießen wollte. Anders als Marco Richter, der die 1:0-Führung erzielt hatte, in der entscheidenden Szene vor dem Elfer aber zur Seitenlinie gelaufen war, um etwas zu trinken, während der Schiedsrichter in die Review-Area ging. Plötzlich hatte Barkok den Ball in der Hand und als Richter "das Feuer in den Augen" des Schützen sah, wollte er ihm diesen nicht mehr abluchsen, "damit es nicht zum Streit führt".

Barkok: Wunsch nach Wiedergutmachung?

Woher Barkoks Selbstvertrauen rührte, bleibt ein Rätsel, denn der 25-Jährige hatte zuvor nicht nur zwei Großchancen vergeben, sondern auch noch beim 1:1-Ausgleich Pate gestanden. Vielleicht hatte er einfach nur das Gefühl, Wiedergutmachung betreiben zu müssen, was misslang.

Wie schon unter Trainer Bo Svensson ist es auch unter Jan Siewert üblich, dass derjenige den Elfmeter schießt, der sich am besten fühlt. "Es ist gut, dass Aymen Verantwortung übernehmen wollte und deshalb werden wir ihn dafür nicht abstrafen", meint Sportdirektor Martin Schmidt. Im ersten Saisonspiel hatte Ludovic Ajorque beim 1:4 bei Union Berlin gleich zwei Elfmeter verschossen und damit für ein Bundesliganovum gesorgt.