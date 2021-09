Wie Seoane Wirtz den Druck nimmt

Er knackt immer wieder einen anderen Rekord. Geht es um Florian Wirtz, dann fallen Superlative. Was die Frage aufwirft, wie der 18-Jährige mit dem zwangsläufig auftretenden Hype um seine Person klarkommt.

Doch auch in dieser Hinsicht attestiert ihm sein Trainer bislang hohe Qualität. Dass sich das Toptalent von den Lobeshymnen, die auf in angestimmt werden, negativ beeinflussen lässt, kann Gerardo Seoane nämlich nicht erkennen. "Nein, das sehe ich nicht", antwortet der Schweizer, der erklärt, wie man das Toptalent nach dessen erster, so grandios verlaufenden Bundesligasaison auf die aktuelle Spielzeit vorbereitete.

"Die größte Aufgabe war nach dem Sommer, das erste komplette Jahr bei den Profis einzuordnen. Das ist uns gut gelungen, ihn abzuholen, alles aufzuarbeiten, auch etwas Druck von ihm weg zu nehmen", erzählt der Trainer.

Es gibt für ihn auch oft neue Situationen. Da darf man auch Fehler machen. Gerardo Seoane über Florian Wirtz

Ziel war und ist es, eine zu hohe Erwartungshaltung auch des Spielers an sich selbst zu verhindern. "Damit man nicht das Gefühl hat: Der Junge muss jetzt! Nein, überhaupt nicht. Er muss gar nichts", betont Seoane, "nur für die Mannschaft arbeiten und gut trainieren, professionell sein."

Natürlich sieht der Trainer bei dem Youngster trotz dessen jetzt schon außergewöhnlicher Klasse noch deutliche Steigerungsmöglichkeiten. "Er ist ein junger Spieler. Da hat er noch Luft nach oben. Es gibt für ihn auch oft neue Situationen. Da darf man auch Fehler machen", gesteht Seoane dem Nationalspieler zu.

Doch auch in dieser Hinsicht scheint Wirtz keine allzu großen Schwächen zu offenbaren. "Da macht er eine gute Entwicklung", lobt sein Trainer, der darauf hinweist, dass sonst die herausragenden Leistungen von Wirtz schlicht nicht möglich wären: "Ein Spieler kann nicht alles, was drumherum ist, nicht gut aufnehmen und trotzdem gut spielen. Das hängt ja zusammen", argumentiert Seoane, "wenn ein Spieler gut spielt, dann zeigt das auch, dass er mit der Situation gut zurechtkommt."

Und so vermittelt er dem Toptalent, das längst zum Überflieger geworden ist, sportliche und charakterliche Werte. "Unsere Aufgabe bleibt es, jeden Tag aufzuzeigen, warum er jetzt belohnt wird. Für harte Arbeit. Dafür, dass er demütig bleibt. Für alles, was er für die Mannschaft macht im Dienste des Teams."

Doch diese Attitüde bringt Wirtz ohnehin mit und entwickelt sich zudem in diesem Bereich weiter. So lobt Seoane ihn dafür, "dass er eine unglaublich gute Einstellung an den Tag legt, seitdem ich da bin. Das wird sogar immer besser."

Als Beispiel nennt er Wirtzs Verhalten jüngst beim 3:1-Sieg in Stuttgart. "Bis zum 2:0 war er nicht im Spiel, ist aber viel gelaufen, war mannschaftsdienlich, hat die Nerven nicht verloren, ist im Spiel geblieben - das ist schon bemerkenswert", stellt Seoane anerkennend fest.

"Mit einer hohen Qualität"

Den Lohn dafür erhielt der torgefährliche Kreativspieler im weiteren Verlauf der Partie mit einem Assist und einem Treffer. "Wenn er dann diese Szenen hat, diese Situationen, dann löst er sie zu einem hohen Prozentsatz gut", benennt der Trainer eine andere Fähigkeit.

Dass Wirtz nicht dauerhaft alle 30 Minuten an einem Tor beteiligt sein kann, wie bislang in dieser Saison, ist Seoane klar. "Jetzt ist er unglaublich effizient. Das wird auch mal ein bisschen weniger werden, ganz sicher. Es ist ja nicht möglich, jede Entscheidung richtig zu treffen und jeden Torschuss so genau zu platzieren", gibt der Trainer zu bedenken, fügt aber an: "Was er macht, macht er schon mit einer hohen Qualität."