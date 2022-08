Wie Seoane den BVB ärgern möchte

Es ist ein Kracher. Schon am ersten Spieltag tritt Bayer 04 bei Borussia Dortmund an. Eine Paarung, die in den vergangenen Jahren meist für Spektakel stand. Allein ein Blick auf die Duelle in der vergangenen Saison reicht, um den Attraktivitätsgrad zu bestimmen: In Leverkusen siegte der BVB 4:3. In der Rückrunde feierte die Werkself einen 5:2-Triumpf in Dortmund.

Bayer Leverkusen will den BVB beim Topspiel ärgern. IMAGO/Nordphoto