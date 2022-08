Wie schnell kommen die Sagosen-Vertreter wirklich beim THW Kiel an?

Der THW Kiel schlüpft in der Saison 2022/23 mal wieder in die Rolle des Jägers. Beim Angriff auf Meister Magdeburg wird es auch darauf ankommen, wie schnell zwei Neuzugänge für den linken Rückraum integriert werden können.

Die letzte Saison

Im wichtigsten nationalen Wettbewerb landete Kiel in der vergangenen Spielzeit sechs Punkte hinter dem dominanten Meister aus Magdeburg. Früh ließ der THW zu viele Federn, um später den SCM noch ernsthaft gefährden zu können. Beim Liga-Auswärtsspiel (30:25) und dem Pokalfinale (28:21) zeigte Kiel dem Traditionsklub aus Sachsen-Anhalt die Grenzen auf. In der Champions League erreichte Kiel das Final Four, wurde in Köln nach einer Halbfinal-Niederlage gegen Titelverteidiger Barcelona (30:34) "nur" starker Dritter. Der Triumph im DHB-Pokal rettete eine insgesamt durchwachsene Saison, die auch von Verletzungssorgen geprägt war.

Die Neuzugänge

Mit Tomas Mrkva (Tor, Bergischer HC), Petter Överby (Kreis und Abwehrspezialist, HC Erlangen), Eric Johansson (Elverum) und Karl Wallinius (jeweils Rückraum links, Montpellier HB) machten die Kieler sinnvolle Transfers. Mrkva und Överby sind gleichwertige Substitute für die abgewanderten Dario Quenstedt (Hannover) und Pavel Horak (Rückkehr nach Tschechien). Johansson machte auch in der Königsklasse als brutaler Shooter - mitunter gegen den THW - auf sich aufmerksam. Der schwedische Europameister Wallinius war eine direkte Reaktion auf den noch längeren Ausfall von Sander Sagosen.

Der Kader

Mit Niklas Landin haben die Kieler den weltbesten Torhüter in ihren Reihen. Im Kader hat sich insgesamt nicht allzu viel getan, spannend wird aber natürlich, wie der THW die Zwangspausen von Sagosen (Norwegen bangt wohl sogar um die WM-Teilnahme im Januar) und auch Hendrik Pekeler (Achillessehnenriss) auffangen kann. Große Eingewöhnungszeit bekommen Johansson und Wallinius nicht. Beide kommen allerdings zu einem gestandenen Gerüst, das die Neuzugänge führen muss.

Die Starttermine in der neuen Saison

Die neue Spielzeit beginnt für den THW direkt mit einer Titelchance. Der nationale Supercup in Düsseldorf am 31. August gegen Magdeburg wird die erste echte Bewährungsprobe und die Chance, den SCM zum dritten Mal in Folge zu düpieren. In der Liga will Kiel bei den durchaus anspruchsvollen Aufgaben gegen Stuttgart (H) und in Leipzig (A) erste Statements setzen. Schon ab 14. September kommt die große Belastung mit der Champions-League-Gruppenphase hinzu. Das erste Ligaspiel gegen Magdeburg steigt Mitte November - dann wohl auch im Free-TV.

Die Aussichten

Auf die Kieler wartet eine herausfordernde Saison, in der sie diesmal von Beginn an voll da sein müssen. Meister Magdeburg ist fast komplett zusammengeblieben, konnte die vorhandenen Struktur noch weiter festigen. Zehn Minuspunkte wie in der Spielzeit 2021/22 werden den "Zebras" erneut nicht zum Meistertitel reichen. Mit der Vertragsverlängerung von Cheftrainer Filip Jicha (bis 2026) wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. Johansson und Wallinius sollen schnellstmöglich integriert werden, um Magdeburg ein echtes Meisterrennen zu liefern. Der wichtigste nationale Titel wird über Magdeburg führen, in Pokal und Champions League wird auch das nötige Quäntchen Glück darüber entscheiden, wie weit es für den THW geht.