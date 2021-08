Wie Schmadtke einst Zoller in die Spur half

Vor mehr als drei Jahren spielte Simon Zoller zum bisher letzten Mal in der Bundesliga. Der erste Spieltag bringt für den Bochumer Torjäger das Wiedersehen mit einem alten Bekannten - der ihm einst entscheidend weiterhalf.

Mit Zoller verbinden sich viele Hoffnungen des Aufsteigers. Bochums aktueller Kader kommt zusammen auf gerade einmal 43 Bundesligatore, elf davon entfallen allein auf Simon Zoller, der sich auch im Aufstiegsjahr in Topform präsentierte und 15 Tore erzielte.

Zoller: Torgefährlicher Stürmer und giftiger Anläufer

Beim ersten Bundesligaspiel des VfL Bochum nach elfjähriger Pause am Samstag ist Zoller natürlich erste Wahl im Angriffszentrum. Als torgefährlicher Stürmer ist er enorm wichtig für den VfL, ebenso als giftiger Anläufer, der mit großem Aufwand das Aufbauspiel des Gegners zu stören pflegt.

76 Bundesligaspiele (11 Tore) hat Zoller bisher bestritten, damit ist er einer der wenigen Spieler im Kader mit Bundesliga-Erfahrung. Eine besondere Marke lockt den Stürmer in nicht allzu großer Ferne. "In dieser Saison komme ich, wenn alles läuft, über die Marke von 100 Bundesligaspielen und habe mehr als 100 Mal in der 2. Liga gespielt. Ich finde, das ist bis jetzt ganz ordentlich", sagte Zoller neulich im kicker-Interview.

Zoller: "Der Weg zurück war intensiv und anspruchsvoll"

Im Januar 2019 machte Zoller einen Schritt zurück, ging vom 1. FC Köln nach Bochum in die 2. Liga. Nun ist er wieder oben, aber der 30-Jährige betont, er müsse niemandem beweisen, dass er nach einer tollen Zweitliga-Saison auch in der Bundesliga regelmäßig treffen kann. "Ich möchte vor allem mir selbst beweisen, dass ich Bundesliga kann. Der Weg zurück war intensiv und anspruchsvoll, aber es hat sich mehr als gelohnt."

Dabei verlief die Karriere des fleißigen Stürmers nicht immer schnurgerade. Auch darum ist die erste Bundesliga-Partie nach längerer Pause für ihn etwas ganz Besonderes: Es gibt ein Wiedersehen mit Jörg Schmadtke, Macher in Wolfsburg, früher in Köln Zollers Chef. "Jörg Schmadtke und Peter Stöger haben mir in meiner Kölner Zeit sehr geholfen", erinnert sich der Angreifer. "Sie haben mir eine zweite Chance gegeben, die ich mir nach meinem ersten Köln-Jahr hart erarbeitet habe."

Schmadtke half auf den rechten Weg zurück

Vor allem intensive Gespräche mit Schmadtke brachten Zoller damals wieder auf den richtigen Weg. "Der Austausch mit ihm war immer sehr angenehm und offen", erinnert sich der Stürmer. Er sei zwar nicht gerade der Party-Typ gewesen, aber "ziemlich blauäugig" und habe ab und zu den Fokus auf andere Dinge gelegt, gibt Zoller zu. Schmadtke half maßgeblich dabei, wieder auf den rechten Weg zurück zu finden.

Zollers Vertrag läuft aus

In Bochum fand der einsatzfreudige Angreifer dann sein sportliches Glück, ist längst unverzichtbar und eine wichtige Stimme in der Mannschaft. Auch darum verwundert ihn, dass er in die neue Saison geht, ohne zu wissen, ob der VfL auch weiterhin auf ihn bauen wird. Zollers Vertrag läuft aus, über eine Verlängerung ist noch nichts bekannt.

Für ihn sei das ungewöhnlich, sagte Zoller vor Wochen, "weil ich so eine Situation noch nicht hatte. Alles andere wird man sehen. Bekannt ist aber, dass ich mich in Bochum wohl fühle".

Mit starken Auftritten in der Bundesliga kann Zoller selbst beste Werbung dafür machen, dass man sich alsbald zu Gesprächen zusammensetzt.