Wie Schalke Schwolow "im Stich gelassen" hat

Alexander Schwolow ist es zu verdanken, dass der FC Schalke 04 gegen RB Leipzig nicht noch heftiger unter die Räder gerieten. Im Anschluss sprach der Torwart über das 1:6. Trainer Thomas Reis beklagte, Schwolow sei "im Stich gelassen" worden.

Vor allem in der ersten Hälfte der Hinrunde stand Alexander Schwolow des Öfteren im Zentrum der Kritik, doch der Torwart des FC Schalke hat sich mittlerweile reingefuchst. Seit dem Trainerwechsel im Oktober überzeugt Schalkes Nummer 1 mit Konstanz. Die Beurteilung des kicker belegt das: Note 2,5 gegen Freiburg (0:2) und den FC Bayern (0:2), Note 3 gegen Bremen (1:2) und Mainz (1:0), zuletzt Note 3,5 trotz der drei Gegentreffer beim Re-Start gegen die Eintracht.

Gegen RB Leipzig musste der Keeper sogar doppelt so viele Treffer schlucken wie in Frankfurt, was rein vom Ergebnis her erst einmal keine gute Torwartleistung erahnen lässt. Doch erneut bot Schwolow eine konstante Vorstellung, mit der er eine noch höhere Niederlage verhinderte. Auch für den 30-Jährigen lief nicht alles optimal, in mehreren Situationen zeichnete er sich jedoch als Rückhalt aus.

Das war in allen Belangen deutlich zu wenig. Alexander Schwolow

In der 19. Minute verhinderte Schwolow mit zwei Paraden innerhalb von 60 Sekunden das frühe 0:3, erst gegen Konrad Laimer, dann gegen André Silva. Kurz vor der Pause wehrte er einen Schuss von Dani Olmo ab, allerdings nicht weit genug: Silvas Versuch im Nachsetzen war drin (44.). Nach dem Seitenwechsel folgten zwei weitere erwähnenswerte Paraden, jeweils gegen Silva (66., 78.).

Unterm Strich wurde Schwolow von seinen Vorderleuten mehrmals "im Stich gelassen", sagte Trainer Thomas Reis nach dem 1:6. "Groß etwas vorwerfen" könne man dem Torwart nicht. Das gilt auch mit Blick auf das sehenswerte Tor von Dani Olmo zum zwischenzeitlichen 1:5. Hier sieht Reis ebenfalls Schwolows Teamkollegen in der Hauptverantwortung. Zu beanstanden sei, dass Olmo in dem Moment "überhaupt zum Lupfen kommt", monierte der Coach.

Schwolow durfte sich über "ein paar gute Aktionen" von sich freuen, im selben Atemzug betonte er aber: "Das ist ein Mannschaftssport." Das Liga-Schlusslicht wolle "da unten raus, aber mit so einer Leistung entfernt man sich davon sehr weit. Das war in allen Belangen deutlich zu wenig".

Trotz der Schreckensbilanz von 1:9 Toren aus den ersten beiden Pflichtspielen des Jahres hat der Torwart "Vertrauen in die Mannschaft, dass wir das schnell abhaken können". In diesem Zusammenhang hob er die Herangehensweise des Trainers hervor. Reis "moderiert das auch psychologisch sehr gut".