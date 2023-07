Wie S04 den HSV knacken will - Parallelen zwischen Walter und Guardiola?

Was geht, 2. Bundesliga? - Saisonvorschau 28.07.2023

1:50Der kicker sprach in der Saisonvorschau auf die 2. Liga im Format "Was geht, 2. Bundesliga?" mit Schalkes Leiter der Lizenzspielerabteilung Gerald Asamoah. Der Ex-Nationalspieler erzählt, wie S04 den HSV besiegen will und welche Parallele er bei Hamburg-Coach Tim Walter und Pep Guardiola sieht.