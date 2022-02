Wie Robin Gosens doch noch bei Inter landete: "Das war wahnsinnig"

Seit wenigen Tagen ist Robin Gosens (27) ein Spieler von Inter Mailand. Mit dem kicker sprach er über den besonderen Vereinswechsel.

Als eine Nachricht nach der anderen auf dem Display aufleuchtete, war der Empfänger daneben am Schlafen. "Das war wahnsinnig", erzählt Robin Gosens dem kicker und lacht über die Geschichte, wie er mit anderthalb Jahren Verspätung doch noch bei Inter landete.

Frisches Geld aus Saudi-Arabien hilft Inter

Zwei "überragende" Saisons hatte Gosens laut eigener Aussage 2019/20 und 2020/21 hinter sich, einem Vereinswechsel schob sein Arbeitgeber Atalanta aber stets einen Riegel vor. Vor allem deshalb, weil der nicht mehr so kleine Klub aus Bergamo eine Ablösesumme aufrief, die kaum einer zahlen konnte. Erst in der abgelaufenen Winter-Transferperiode tat sich plötzlich etwas. Auch dank frischer Gelder aus Saudi-Arabien.

Anfang Januar, als Gosens bereits seit über drei Monaten wegen einer Oberschenkel-Verletzung nicht mehr gespielt hatte, lag dem deutschen Nationalspieler ein fertiger Vertrag aus Newcastle vor. Mit einem angebotenen Gehalt, das nicht nur Gosens' Sohn Levi, sondern wohl auch dessen Enkelkinder versorgt hätte. "Ich habe darüber nachgedacht", gibt Gosens zu, "Ich finde es sehr menschlich, darüber nachzudenken. Wenn du für den gleichen Job an einem anderen Standort ein Vielfaches verdienen kannst?" Wer soll da so schnell nein sagen?

Einen Wechsel zog er jedoch nie wirklich in Betracht. Stattdessen wurde Gosens von Atalanta zurück nach Bergamo beordert, zuvor hatte er seine Reha in München absolviert. Der Verein wollte Ruhe und wohl auch ein Auge auf seinen Linksverteidiger haben, der über einen Wechsel aber gar nicht mehr nachdachte. Bis alles ganz schnell ging.

Neue Entwicklung am Ende des Winter-Transferfensters

In den frühen Stunden des 25. Januars, als Gosens gerade schlief, schickte sein Berater eine Nachricht nach der anderen. "Er meinte, dass ihn der Sportdirektor von Inter kurzerhand in dessen Büro nach Mailand geholt und gesagt hätte, dass sie mich noch im Januar verpflichten wollen."

Vom Interesse des Meisters hörte Gosens zu dieser Zeit nicht zum ersten Mal, im Sommer 2020 waren die Nerazzurri mit einer Offerte an Atalanta gescheitert. "Deshalb habe ich auch recht verhalten reagiert."

Auf einmal hat sich im Laufe des Dienstags alles recht schnell entwickelt, die Vereine haben sich getroffen und sofort versucht, das rund zu machen. Robin Gosens

Inzaghi: Gosens als Idealbesetzung für die linke Seite

Nur dieses Mal soll es wirklich klappen. "Auf einmal hat sich im Laufe des Dienstags alles recht schnell entwickelt, die Vereine haben sich getroffen und sofort versucht, das rund zu machen." Mit Erfolg, schon am Dienstagabend meldete sich Inter-Trainer Simone Inzaghi bei seiner neuen Nummer 18. "Er rief an und lachte: 'Wie es aussieht, schießt du jetzt keine Tore mehr gegen mich …' Ich habe gegen Lazio (Inzaghis Ex-Verein; Anm. d. Red) immer ganz gerne geknipst. Er meinte noch, dass Inter auf der linken Seite Verstärkung gesucht hat und er schon länger findet, dass ich die Idealbesetzung für die Position bin."

Binnen weniger Tage war ein Deal ausgehandelt, Gosens wechselt zunächst auf Leihbasis mit einer Kaufverpflichtung um die 25 Millionen Euro nach Mailand. "Wirklich surreal" nennt er den Transfer, mit dem er nicht mehr gerechnet hatte.

Atalanta-Präsident Percassi zeigt "Menschlichkeit"

Nachdem sich Gosens nach der Vertragsunterschrift in Mailand von seinen alten Weggefährten in Bergamo verabschiedet hatte, schaute er noch im Büro von Atalanta-Präsidenten Luca Percassi vorbei: "Und ich habe ihm die Frage gestellt: 'Warum jetzt? Warum im Winter?' Er sagte: 'Wir haben das im Verein besprochen und waren uns einig, dass du diese Chance bei einer Top-Top-Mannschaft verdienst. Du hast dich für den Verein eingesetzt, hast immer alles gegeben. Jetzt kam dieser Top-Verein - und wir haben dich ziehen lassen, weil wir dir das von Herzen gönnen.' Das hat mich tief berührt. Irgendwo steckt in diesem Geschäft wohl doch noch ein bisschen Menschlichkeit."

Gosens Ziel: So vergöttert werden wie Brehme

In wenigen Tagen winkt dem athletischen Linksfuß das Comeback ins Mannschaftstraining, die jüngsten MRT-Bilder fielen positiv aus. Ende Februar will Gosens sein Debüt für Inter geben und dann "Geschichte schreiben", wie es einst Andy Brehme auf der linken Seite bei Inter tat. "Er wird hier vergöttert", grinst Gosens. "Wenn ich diesen Status erreichen sollte, habe ich einiges richtig gemacht."