Wie qualifiziert sich Deutschland im Handball für Olympia?

Deutschland kämpft derzeit nicht nur um den Titel bei der Handball-EM, sondern auch um den Sprung zum Handball-Turnier bei Olympia 2024 in Paris. Der Einzug ins Halbfinale wäre ein wichtiger Meilenstein für das Team von Alfred Gislason.

Deutschland sicherte sich die Teilnahme an der Olympiaqualifikation bei der Handball-WM gegen Norwegen Sascha Klahn

Bei der Handball-EM in Deutschland geht es für die Teams nicht nur um den Titel sondern auch um Olympia. Zwölf Teams werden im Sommer in Paris am olympischen Handball-Turnier der Männer teilnehmen. Es gibt sechs direkte Tickets und sechs weitere werden über Qualifikationsturniere vergeben.

Bei der Handball-EM gibt es ein direktes Ticket zum Handball-Turnier bei Olympia für den Europameister, da Frankreich als Gastgeber und Dänemark als Weltmeister aber bereits qualfiziert sind, würde es - bei einem entsprechenden Endspiel der beiden bereits qualifizierten Teams - im Spiel um Platz 3 um das Olympia-Ticket gehen. Ein Sieg könnte somit für die anderen Halbfinalteilnehmer ausreichen.

Neben Weltmeister Dänemark und Olympia-Gastgeber Frankreich ist auch der noch amtierende Europameister Schweden schon für das Halbfinale der Handball-EM qualifiziert. Ein Ticket ist noch frei, darum streitet sich am letzten Spieltag Deutschland mit Österreich und Ungarn.

» Im Detail: Was hat die Handball-EM mit Olympia zu tun?

Quali-Turnier: Auf wen würde Deutschland treffen

Sollte Deutschland das direkte Olympia-Ticket bei der Handball-EM im eigenen Land verpassen, hieße es nachsitzen bei einem der drei Qualifikationsturniere.

Als Fünfter der letzten Handball-WM hat die DHB-Auswahl das Ticket für ein Quali-Turnier bereits in der Hinterhand. Gegen wen das Team von Alfred Gislason spielen wird, wird sich erst am Sonntag entscheiden. Dann finden sowohl bei der Handball-EM wie auch der Afrikameisterschaft die Medaillenspiele statt. Und diese haben Auswirkungen auf Teilnehmerfeld und Setzliste.

Aktuell würde man wie bei der letzten Handball-WM gegen Norwegen spielen, doch das könnte sich ändern, wenn der WM-Vierte Schweden das Direktticket bekommt und Deutschland in der WM-Setzliste für die Turniere einen Platz nach oben rutscht. Dann kommen Ungarn oder Kroatien als Kontrahenten in Frage.

Über die Handball-EM könnten unterdessen Österreich, Island, Portugal und Slowenien noch den Sprung zu den Qualifikationsturnieren schaffen und Gegner des DHB-Teams werden. Zudem würde die DHB-Auswahl auf mindestens einen Gegner aus Afrika treffen.

Übersicht Quali-Turniere Handball-Olympia

Turnier 1:

3. Weltmeisterschaft 2023 (Spanien)

8. Weltmeisterschaft 2023 (Ungarn)

2. Asienqualifikation (Bahrain)

2. PanAmerika-Spiele (Brasilien)

Turnier 2:

4. Weltmeisterschaft 2023 (Schweden)

7. Weltmeisterschaft 2023 (Ägypten)

2. Afrikameisterschaft 2024*

3. Europameisterschaft 2024*

Turnier 3:

5. Weltmeisterschaft 2023 (Deutschland)

6. Weltmeisterschaft 2023 (Norwegen)

2. Europameisterschaft 2024*

3. Afrikameisterschaft 2024*

* Qualifikationsplätze über die Weltmeisterschaft sind höherwertig als Startplätze über die Kontinentalqualifikation.

» Im Detail: Wie funktioniert die Qualifikation für das Handball-Turnier bei Olympia?