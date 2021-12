Wie Piszczek die Freudlosigkeit besiegte

Zum Ende des Jahres werfen kicker-Reporter einen persönlichen Blick auf besondere Spiele der vergangenen zwölf Monate. Heute: Als ein stiller Dortmunder Held im Pokalfinale dem BVB wieder Halt und Status verlieh.

Lukasz Piszczek wehrt sich. Er hält die Hände vors Gesicht. Kämpft. Doch es nützt alles nichts. Die Tränen siegen in jenem Moment, in dem der Routinier im Trikot von Borussia Dortmund von seinen Mitspielern hochgeworfen wird in die Berliner Mai-Luft. Wieder und Wieder. Bis die Emotionen des Polen zu groß geworden sind, als dass er sie noch kontrollieren könnte.

Am Ziel im letzten Spiel

Piszczek, dieser stets so vorbildliche Vollprofi, ist am Ziel. Piszczek ist Pokalsieger. Es ist der Lohn dafür, dass er sich im fortgeschrittenen Fußballeralter von 35 Jahren noch ein letztes Mal aufraffte und die müden Knochen aktivierte, um jenem Klub etwas zurückzugeben, dessen Fans ihn verehren. Für seine sportliche Erfolge mit dem BVB einerseits. Vor allem für die Treue und Tugendhaftigkeit, die er verkörpert und die eine Seltenheit sind in diesem oft so schnelllebigen Geschäft.

Ein Pokalsieg, der dem BVB wieder Halt gab

Neben Edin Terzic, dem von den Dortmunder Anhängern ähnlich geliebten Pokalsiegertrainer, war Piszczek eine der, wenn nicht die wichtigste Figur bei dem - letztlich erfolgreichen - Versuch, dem taumelnden Riesen im ersten Halbjahr 2021 wieder zu einem festen Stand zu verhelfen.

Mit seiner Routine, seiner natürlichen Autorität und seinen der Öffentlichkeit oft verborgen gebliebenen Führungsqualitäten half der Pole dabei, aus einer Krise einen Triumph zu machen. Und nichts weniger war ja dieser Pokalsieg über RB Leipzig, den emporkommenden Rivalen der Dortmunder um den Status als zweite Kraft des deutschen Fußballs.

Mehr Strahlen geht nicht: BVB-Trainer Edin Terzic und Lukas Piszczek. Groothuis/Witters/Pool/Witters

Piszczek, die perfekte Symbolfigur

Die oft beschworene BVB-Familie fühlte sich für einen Abend lang unbesiegbar, vor allem aber: bei sich. Piszczek, der seine Karriere zwei Wochen später beendete und heute nur noch zum Spaß bei seinem polnischen Heimatverein kickt, war dafür die perfekte Symbolfigur.

Selbstverständlich war dieses Schauspiel der großen Gefühle nicht, das an jenem 13. Mai in die Wohnzimmer übertragen wurde. Denn es war ja kein normales Pokalfinale, wie man es aus der Vergangenheit gewohnt war, das da stattfand. Keins wie man es liebt. Ob nun als Profi, als Fan oder als Reporter. So ein Endspiel im Olympiastadion, vor mehr als 70.000 Fans, das ist ja stets ein Festtag des Fußballs und seiner Anhänger.

Ein stiller Held trotzt der Freudlosigkeit des Fußballs in Pandemie-Zeiten

Diesmal jedoch waren die Vorzeichen trist. Das Stadion: leer. Die Stadt: leer. Gespielt wurde an einem Donnerstag, nicht an einem Samstag. Die Bundesliga ging danach weiter. Für große Emotionen war in diesem Setting - das irgendwo sinnbildlich stand für die Freudlosigkeit, die der Fußball in der Pandemie mitunter ausstrahlt - eigentlich kein Raum vorgesehen.

Umso beeindruckender war es, wie sich die Gefühle doch Bahn brachen an diesem Abend. Nicht nur, aber eben auch wegen Lukasz Piszcek. Dem stillen Helden des BVB.