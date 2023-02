Er gewann den letzten FGS-Qualifier 2022, nahm an den WM-Play-offs teil und kam in die Top 32 der eChampions League: Berkay 'BerkayLion' Demirci. Krönt er sein Debütjahr mit dem Titel eFootballer des Jahres?

Er kam wie Phönix aus der Asche: Berkay 'BerkayLion' Demirci. Anfang des Jahres in den Profikader des SV Werder Bremen gerückt, spielte sich der 18-Jährige in FIFA 22 prompt in den Vordergrund. Abstimmungshilfe gefällig? Wir stellen den Phönix vor: Hat er das Zeug zum eFootballer des Jahres 2022? Ihr habt es in der Hand.

Schon in der eChampions League im Februar 2022 gehörte 'BerkayLion' zur Spitze in der Gruppenphase. Durch 4:1 nach Siegen teilte er sich mit vier weiteren Akteuren den zweiten Rang und zog in Europas Top 32 ein. Für die Endrunde reichte es in seinem ersten Jahr jedoch noch nicht.

"Macher, König": Erster Titel ließ nicht lange auf sich warten

Sein erster großer Triumph sollte aber nicht lange auf sich warten lassen. Im Mai triumphierte 'BerkayLion' beim vierten und letzten FIFA Global Series (FGS) Qualifier des Jahres. Schon im Schweizer System wusste der damalige Werderaner zu überzeugen. Er sicherte sich mit sechs Siegen ein Freilos zu Beginn der K.-o.-Phase.

Auf dem anschließenden Weg zum Titel schlug er unter anderem Razvan 'RvPLegend10' Puiu (4:3) und Landsmann Lukas 'Sakul' Vonderheide (5:2). Im Finale ging er schließlich den letzten Schritt und besiegte den Italiener 'tennents1996' mit 3:2.

Auf Social Media wurde der Youngster von seinen Kollegen gefeiert. "Macher", "König", "der Beste" oder "GOAT" waren nur einige Schlagworte von Umut 'Umut' Gültekin, Deniel 'Denii_10' Mutic, Marc 'Marc_ldw23' Landwehr oder Aymane 'Aymane' Mokallik.

"Der bitterste Moment des Jahres"

Nicht nur 25.000 Euro reicher, hatte Demirci auch einen Platz bei den Global Series Play-offs sicher: Der letzten Qualifikationsetappe zum FIFAe World Cup 2022. Dort überstand er die Gruppenphase - Es wartete nur noch eine Hürde.

Zwei Siege waren in der K.-o.-Phase zur Qualifikation nötig, zunächst rutschte 'BerkayLion' aber ins Lower Bracket. Mit dem Druck, kein Spiel mehr verlieren zu dürfen, besiegte er 'AboMakkah10'. Im entscheidenden Duell wartete Emre Yilmaz. Gegen den Niederländer bewies Demirci erneut Mentalität, glich ein 2:4 aus den ersten 90 Ingame-Minuten in der zweiten Begegnung aus - Elfmeterschießen. In diesem unterlag der FGS-Gewinner, wodurch ihm nur knapp das WM-Ticket entging.

kicker efootballer des jahres 2022 Bis zum 19. Februar um 23:59 Uhr könnt ihr für euren Favoriten abstimmen. Wir küren dann den Gewinner und überreichen die Auszeichnung in unserem Verlagshaus. Doch auch ihr könnt gewinnen: Je mehr Stimmen gesammelt werden, desto größere Preise gibt es abzuräumen.

"So kurz vor der WM-Teilnahme zu scheitern, war sicher der bitterste Moment des Jahres", sagte Demirci damals im Gespräch mit kicker eSport, blickte aber schließlich auch positiv auf das Erlebte: "Zu den FIFAe World Cup Play-offs nach London zu fahren, war für mich das Highlight der Saison. Die ganzen Profis aus aller Welt persönlich kennenzulernen, ist etwas ganz Besonderes, dazu kommt die Spannung, Atmosphäre und die Emotionen während des Turniers. Mein Ziel war die K.-o.-Phase - da bin ich mit guten Leistungen hingekommen."

Mit Beginn der neuen Saison ist Demirci zum FC St. Pauli gewechselt und tritt dort in die Fußstapfen von Mustafa 'xMusti' Cankal. Der schloss sich im Sommer FOKUS an. Bei der VBL gehört 'BerkayLion' zum Stammduo der Kiezkicker in der Virtual Bundesliga - Aktuell steht der amtierende DFB-ePokalsieger auf Rang drei. Ein turbulentes Jahr für 'BerkayLion', in dem er einen Titel bereits gewinnen konnte. Setzt der Phönix seinen Höhenflug mit dem Titel "eFootballer des Jahres 2022" fort? Bis zum 19. Februar 23:59 Uhr könnt ihr für ihn stimmen.