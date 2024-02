Wie Pascal Hens in den Super Bowl hineinschlittert

Vor der Übertragung des Super Bowl im American Football wird es zum WarmUp bei RTL ein besonderes Warm Up geben: Beim American Ice Football wird auch der showerprobte Handball-Weltmeister Pascal Hens auf dem Eis stehen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag richtet die Sportwelt alle Augen auf das Allegiant Stadium in Paradise, Nevada. Hier, am Südende des legendären Las Vegas Strip, steigt das größte Einzelsportereignis der Welt: der Super Bowl. In der diesjährigen Auflage des legendäre Endspiels der Nation Football League (NFL) stehen sich dann die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers gegenüber.

Auch in Deutschlands fiebern die Fans diesem Ereignis entgegen. Hot Spot ist die SAP-Arena in Mannheim, wo rund 10.000 Menschen beim größten Public Viewing hierzulande die Nacht zum Tage machen werden. Im Vorprogramm lockt ein ganz besonderes Warm-Up: Ab 20:15 Uhr zeigt RTL das von TV-Mastermind Stefan Raab erfundene "American Ice Football". Dabei jagen rund 30 Prominente auf vier Teams aufgeteilt in profillosen Bowlingschuhen und Footballschutzbekleidung mit dem Ei übers Eis. Und mitten drin: Pascal Hens.

Die Handball-Ikone freut sich auf das frostige Spektakel mit dem Lederei: "Das wird eine große Gaudi", glaubt der Show-erfahrene Handball-Weltmeister 2007 und Let’s-Dance-Sieger 2019 "Schon früher habe ich mit Begeisterung die Wok-WM gesehen. Das war immer lustig", erinnert sich Pascal Hens im Gespräch mit handball-world. Jetzt wird "Pommes" selbst mitmischen.

Pascal Hens: "Blaue Flecken sind doch nichts!"

Angst vor blauen Flecken hat der der Handball-Riese (2,03 Meter groß) jedenfalls nicht. "Ach was", grinst Pommes, "ich habe Handball gespielt. Also, blaue Flecken sind doch nichts! Außerdem sind wir ziemlich gut gepolstert." Zudem erwarte er "kein Hochgeschwindigkeits-Football-Spiel. Denn mit Bowling-Schuhen kannst Du Dich auf dem Eis eh nicht schnell vorwärts bewegen..."

Als Handballer wäre Pascal Hens als Quarterback ja quasi prädestiniert, aber diese Positionen werden für die Show von professionellen Athleten aus der Bundesliga besetzt, erläutert er. "Wahrscheinlich haben die Macher so mehr Hoffnung, dass so zumindest ein bisschen was von einem Spiel zustande kommt", lacht Pommes. "Wir sind als Runningbacks und Receiver dann dafür verantwortlich, die Bälle zu fangen." Aber auch das sollte nicht zu seinem Nachteil sein.

Pascal Hens: "Event schon ziemlich geil"

Auch wenn Pascal Hens gegenüber handball-world zugibt, nicht der allergrößte Hardcore-Football-Fan zu sein - "Dieses Event und diese riesige Show drumherum finde ich schon ziemlich geil!", sagt er.

Ob das auch etwas für den Handball wäre? "Ich glaube, das wäre nicht so einfach zu etablieren. Im Endeffekt ist der gute alte Handball ein Arbeitersport. Aber wenn man einen gesunden Mix findet, wäre ich offen dafür. Aber es sollte natürlich schon auch Handball bleiben."

Und für ihn und andere bekannte Akteure aus Show und Sport geht es am heutigen Sonntag auch zunächst aufs Eis. Moderiert wird das Showereignis "American Ice Football" von Elton. Kommentator des Großevents ist NFL-Fachmann Frank Buschmann, Field-Reporterin Mona Stevens, Quarterback beim Frauenfootballteam Saarland LadyCanes und der deutschen Frauenfootball-Nationalmannschaft sowie NFL-Expertin bei RTL.

Im Anschluss zeigt RTL dann auch den 58. NFL Super Bowl im American Football live, Kick-Off ist um 0:30 Uhr deutscher Zeit. Auch das Rahmenprogramm hat es in sich: In der Super-Bowl-Halbzeitshow gegen 2:00 Uhr können sich die Fans auf R&B-Star Usher freuen.

