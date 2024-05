Wie Papa Bernd: Hobsch verstärkt 1860 München

Nach der Verabschiedung von 13 Spielern arbeitet der TSV 1860 München weiter mit Hochdruck am Kader für die neue Saison. Patrick Hobsch ist bereits der fünfte Neuzugang, den die Löwen in dieser Woche vorstellen. Der Stürmer führt eine Familientradition fort.

Patrick Hobsch kommt vom Münchner Vorstadt-Klub und S-Bahn-Derby-Kontrahenten SpVgg Unterhaching an die Grünwalder Straße und bringt die Erfahrung aus 50 Spielen (15 Tore) in der 3. Liga mit. Der 29 Jahre alte Stürmer führt bei den Löwen eine Familientradition fort, denn er läuft künftig mit der Rückennummer 34 auf. Diese hatte auch sein Vater Bernd in den Bundesliga-Spielzeiten 1997/98 und 1998/99 beim TSV 1860 München getragen.

"Für den TSV 1860 München auflaufen zu dürfen, die Rückennummer, die mein Vater hier in der 1. Bundesliga getragen hat, zu erhalten und damit quasi in seine Fußstapfen zu treten ist natürlich etwas ganz Besonderes", beschrieb Hobsch seine Gefühle. "Noch wichtiger" ist ihm aber, dass er seinen "eigenen Weg gehen möchte, meine eigenen Erfolge sammle und diesem großartigen Verein helfe, erfolgreich zu sein". Außerdem freut er sich auf "19 ausverkaufte Heimspiele und eine unfassbare Atmosphäre im Grünwalder Stadion".

Bernd Hobsch erzielt ein Tor in der Bundesliga gegen Dortmunds Stefan Klos. imago images

Drittschwächste Offensive der Liga

Mit Hobsch gewinnen die Löwen den achtbesten Torschützen der vergangenen Spielzeit für sich. In 38 Partien für Unterhaching netzte der Angreifer 13-mal. Dem TSV gelangen in der abgelaufenen Saison lediglich 40 Tore, was hinter den Absteigern VfB Lübeck und SC Freiburg II die drittschlechteste Offensive der Liga bedeutete. Nie waren die Münchner Löwen in der 3. Liga harmloser, zudem verlassen mit Fynn Lakenmacher (wechselt nach Darmstadt) und Mansour Ouro-Tagba (Ziel unbekannt) zwei Angreifer das Team, die gemeinsam für neun Tore verantwortlich zeichneten.

Umso wichtiger deshalb eine Verstärkung in der Offensive. "Patrick Hobsch habe ich schon lange auf der Wunschliste für das neue Löwenrudel", sagt Sport-Geschäftsführer Dr. Christian Werner. "Patrick bringt alles mit, was es braucht, um beim TSV 1860 München erfolgreich zu sein. Er ist nicht nur torgefährlich, sondern bringt auch eine sehr positive Einstellung mit. Patrick wird auf und neben dem Platz ein sehr wichtiger Spieler für uns sein."

Nach Florian Bähr (kommt per Leihe aus Osnabrück), Tunay Deniz (Hallescher FC), David Philipp (Viktoria Köln) und Fabian Schubert (FC St. Gallen) ist Hobsch bereits der fünfte Neuzugang, den die Löwen in dieser Woche für die kommende Saison vorstellten.