Wie oft war Real Madrid im Champions-League-Finale?

Kein anderes Team konnte die Champions League und dessen Vorgängerwettbewerb so oft gewinnen wie Real Madrid. Doch wie oft gelang den Königlichen dieses Kunststück und wie oft standen sie im Finale? Alle Triumphe von Real Madrid im Überblick.

Wenn am 01. Juni Borussia Dortmund Real Madrid in Wembley gegenübersteht, hat die Borussia die Möglichkeit, zum zweiten Mal überhaupt den Henkelpott in die Höhe zu strecken. Darüber kann Gegner Real nur schmunzeln, nach dem Halbfinal-Sieg über den FC Bayern zogen sich die Spieler Shirts mit der Aufschrift "A Por La 15" über, übersetzt also "Alles für die 15" - denn in diesem Jahr soll für den Rekordsieger der 15. Titel in der Champions League her. Für die ersten 14 benötigte das Weiße Ballett nur 17 Finalteilnahmen.

Das halbe Dutzend bleibt aus - Legende di Stefano trifft immer

Als der Europapokal der Landesmeister eingeführt wurde, konnte noch keiner ahnen, dass er ein halbes Jahrzehnt lang nur von einem Team dominiert werden würde. In torreichen Duellen holten die Königlichen gegen Stade Reims (4:3; 2:0), AC Florenz (2:0), die AC Mailand (3:2 n. V.) und Eintracht Frankfurt (7:3) gleich fünfmal in Folge den Pokal und verschaffte sich so in Sachen Siegen gleich mal ein dickes Polster. Bei allen fünf Triumphen mindestens einmal mit einem Tor erfolgreich war dabei Real-Legende Alfredo di Stefano, dessen Dreierpack gegen die SGE 1960 in Glasgow nur vom Viererpack von Ferenc Puskas übertrumpft wurde.

Nur noch Gento ist übrig

Die Zeiten des Weißen Balletts waren langsam vorbei und die Königlichen setzten auf einen drastischen Verjüngungskurs, als sie 1966 ein weiteres Mal um ihren sechsten Titel kämpften. Im Team von Miguel Munoz Mozun war aus der alten Riege nur noch Gento übrig, der auch in der Startelf gegen Partizan Belgrad stand.

Gegen die Serben tat sich Real Madrid in Brüssel lange schwer, drehte in der Schlussphase die Partie aber noch und gewann mit 2:1. Damit ist bis heute Gento der einzige Spieler der Welt, der diesen Wettbewerb sechsmal gewinnen konnte. Dieses Kunststück könnte nun Toni Kroos mit einem Sieg über Dortmund ebenfalls gelingen.

Die verflixte Sieben

Der sechste Sieg sollte das Ende einer Ära darstellen, im Anschluss folgten über 30 titellose Jahre der Königlichen auf höchster europäischer Ebene. Inzwischen wurde der Wettbewerb in die Champions League umgetauft und brachte auch dort bereits fünf Titelträger hervor, ehe Real Madrid 1998 in Amsterdam wieder zuschlagen konnte.

Der Gegner hieß Juventus Turin und hatte Star-Spieler wie Zinedine Zidane oder Alessandro Del Piero zu bieten - doch auch das Ensemble der Königlichen konnte sich sehen lassen, Fernando Hierro, Roberto Carlos, Clarence Seedorf oder auch Raul standen in der Startelf. Am Ende sorgte Predrag Mijatovic dafür, dass die Königlichen um Trainer Jupp Heynckes durch einen etwas schmeichelhaften 1:0-Erfolg erstmals den Henkelpott in die Höhe strecken durften.

Real macht Leverkusen erneut zum "Vize"

Unter Vicente del Bosque gab es in den Folgejahren eine Vielzahl an Erfolgen, und das Team um Iker Casillas, Roberto Carlos, Zidane, Luis Figo, Raul und Fernando Morientes ließ das Weiße Ballett wieder aufleben. Wenig überraschend kamen die Madrilenen so in Paris 2000, also zwei Jahre nach ihrem letzten Sieg, gegen den FC Valencia zu einem klaren 3:0 und dem insgesamt achten Titel.

Wiederum nur zwei Jahre später machte auch ein deutsches Team mit dem spanischen Starensemble Bekanntschaft: Bayer Leverkusen, das unter Klaus Toppmöller gerade denkbar knapp durch eine Niederlage in Nürnberg am vorletzten Spieltag die erste Meisterschaft verpasst hatte, wollte immerhin noch den Henkelpott abgreifen.

Doch erneut sollte Glasgow kein gutes Pflaster für den deutschen Fußball sein, denn Michael Ballack und Co. gerieten früh in Rückstand. Lucios Ausgleich ließ die Werkself lange hoffen, ehe dann aber doch Zidane per Seitfallzieher unmittelbar vor der Pause die Titelträume von "Vizekusen" wieder begrub, es blieb am Ende beim 2:1 für Real.

Vier aus fünf - Die Königlichen am Höhepunkt

Die lange Durststrecke schien durch die drei Champions-League-Titel binnen sechs Jahren durchbrochen, doch danach mussten die Fans der Madrilenen erneut ein Jahrzehnt ohne Henkelpott auskommen, ehe Carlo Ancelotti mit Cristiano Ronaldo und Co. die pure Dominanz der Königlichen aus den Anfangsjahren des Europapokals der Landesmeister wieder aufleben ließ. Den Anfang machte "La Décima", also Reals zehnter Streich, 2014 - ausgerechnet gegen Stadtrivale Atletico. Diego Simeone war mit den Rojiblancos ganz nah dran am Titel, ehe Sergio Ramos in der Nachspielzeit doch noch den Ausgleich erzielte (90.+3) - in der Verlängerung zog Real davon.

Es war der Anfang einer der erfolgreichsten Zeiten der Königlichen, die im Anschluss zwischen 2016 und 2018 dreimal in Serie den Henkelpott in die Höhe reißen konnten. Großen Anteil daran hatte etwa CR7, der schon 2014 17 Champions-League-Treffer beisteuern konnte und auch in den drei siegreichen Spielzeiten zwischen 2016 und 2018 immer Torschützenkönig wurde. Unvergessen aus deutscher Sicht ist sicherlich das Finale 2018 in Kiew, als Loris Karius beim FC Liverpool im Kasten stand und den Königlichen Titel Nummer 13 quasi schenkte.

Zum vorerst letzten Mal: Real übertrumpft Liverpool erneut

Mit dem Sieg über Liverpool revanchierten sich die Königlichen bereits 2018 für die Finalniederlage von 1981, 2022 standen sich die beiden Klubs in Paris erneut gegenüber - und wieder sollten die Madrilenen - angeführt von Ancelotti - erfolgreich vom Platz gehen und den bisher jüngsten Titel in der Champions League einfahren. Durch ein knappes 1:0, das Vinicius Junior nach knapp einer Stunde erzielte, baute Real Madrid seinen Vorsprung auf die Verfolger in Sachen Champions-League-Titel weiter aus. Dahinter stehen die AC Mailand bei sieben und Bayern sowie Liverpool jeweils bei sechs Titeln.