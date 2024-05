Wie oft war der BVB im Champions-League-Finale?

Elf Jahre nach der letzten Finalteilnahme steht Borussia Dortmund ein weiteres Mal im Endspiel in der Champions League. Ein Überblick über die bisherigen Finals des BVB.

Das dritte Champions-League-Finale der Vereinsgeschichte wird der BVB am 1. Juni 2024 (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Real Madrid bestreiten. Für die Dortmunder ist es das zweite Mal, dass sie im Wembley Stadium um die europäische Krone kämpfen.

Triumph im Münchner Olympiastadion 1997

Erstmals erreichte der BVB das Endspiel in der Saison 1996/1997. Der Gegner war der Vorjahressieger Juventus Turin. Der BVB konnte nach knapp einer halben Stunde zweimal durch Karl-Heinz Riedle zuschlagen, ehe Alessandro Del Piero im zweiten Durchgang per Hackentreffer den Anschluss besorgte. In der 71. Minute sollte aber die Entscheidung zugusten der Dortmunder fallen. Trainer Ottmar Hitzfeld wechselte den jungen Lars Ricken ein. Die Hereinnahme machte sich 16 Sekunden später bereits bezahlt. Nach Andreas Möllers Pass lupfte Ricken den Ball ins Tor. Mit 3:1 gewann der BVB und Kapitän Matthias Sammer streckte den Henkelpott im Münchner Olympiastadion in den Nachthimmel.

Niederlage in Wembley 2013

In der Saison 2012/2013 erreichte der BVB mit Jürgen Klopp an der Seitenlinie zum zweiten Mal das Endspiel. Dieses Mal musste der BVB eine Niederlage hinnehmen - und das ausgerechnet gegen den deutschen Konkurrenten Bayern München, der mit seinem 2:1-Sieg das Triple perfekt machte. Es dauerte bis zur 60. Minute, bis das erste Tor fiel: Mario Mandzukic brachte den FCB in Führung, die Ilkay Gündogan acht Minuten später vom Elfmeterpunkt - zuvor war Marco Reus gefoult worden - egalisierte. In der 89. Minute war es dann Arjen Robben, der zum Endstand traf.