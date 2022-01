Wie Nagelsmann Kimmichs Comeback bewertet

Joshua Kimmich (26) gab gegen Gladbach sein Comeback für die Bayern. Julian Nagelsmann zog ein positives Fazit.

Neun Wochen nach seinem letzten Pflichtspieleinsatz für den FC Bayern stand Joshua Kimmich am Freitagabend gegen Gladbach (1:2) wieder auf dem Platz und "musste" aufgrund der zahlreichen Corona-Fälle auf der eher weniger geliebten rechten Abwehrseite auflaufen.

"Josh hat da viele gute Ballgewinne gehabt", sagte Julian Nagelsmann über das Comeback des emotionalen Leaders, den er auch unter anderen Umständen von Anfang an gebracht hätte, und fügte an: "Ich finde, gerade Josh hat die ersten 75 Minuten herausragend gut gespielt."

Erst in den letzten 15 Minuten habe man dem 26-Jährigen die lange Pause und den leichten Trainingsrückstand angemerkt. Allerdings hatte sich Kimmich auch in der ersten Hälfte ein paar Fehler geleistet, beispielsweise weniger geglückte Seitenwechsel. Eindeutig fehlte ihm noch die Matchpraxis.

Dazu war Kimmich beim ersten Gegentor entscheidend beteiligt, legte den Ball unfreiwillig für Florian Neuhaus auf. Aus dem "Nichts-Nichts" sei dieser Gegentreffer gefallen, merkte Nagelsmann richtigerweise an. "Wir wollen den mit der Hacke klären, ich weiß nicht, warum. Da frage ich morgen mal nach. Du kannst den Ball simpel wegspielen, dann passiert da auch nichts, und die dominante Phase geht weiter."

Stattdessen fiel der Ausgleich und wenig später das 1:2 aus Münchner Sicht. Da sich die personelle Lage beim FC Bayern zumindest zeitnah nicht zu entspannen scheint, wird Kimmich, der gegen Gladbach trotzdem die meisten Kilometer aller Feldspieler zurückgelegt hat, auch in Köln wohl wieder als Rechtsverteidiger auflaufen. Und auch so seinen Rhythmus sammeln, um wieder in Bestform zu kommen.