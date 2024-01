"Wie nach Hause kommen": Sancho kehrt zu Borussia Dortmund zurück

Jadon Sancho kehrt zu Borussia Dortmund zurück. Wie der BVB bestätigte, wird der 23-jährige Flügelflitzer von Manchester United bis Saisonende ausgeliehen.

"Jadon ist ein absoluter Unterschiedsspieler und ich freue mich, ihn bald wieder in Schwarzgelb zu sehen. Er kennt diese Stadt, den Signal Iduna Park, unsere Fans und unseren Verein. Auch wenn er in den vergangenen Monaten keine Pflichtspiele absolviert hat, sind wir uns sicher, dass er sich schnell wieder bei uns einleben wird, in Bestform kommt und uns mit seinen Qualitäten beim Erreichen unserer Saisonziele helfen wird", sagt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Als ich heute in die Kabine gekommen bin, hat sich das angefühlt wie 'nach Hause kommen'. Jadon Sancho

Auch der Engländer selbst zeigt sich berührt. "Als ich heute in die Kabine gekommen bin, hat sich das angefühlt wie 'nach Hause kommen'. Ich kenne den Klub in- und auswendig, ich war hier immer sehr eng mit den Fans, und auch der Kontakt zu den Verantwortlichen ist nie abgerissen. Ich kann es gar nicht erwarten, meine Mitspieler wiederzusehen, auf den Platz zu gehen, mit einem Lächeln im Gesicht Fußball zu spielen, Tore vorzubereiten, Tore zu schießen und zu helfen, die Champions-League-Qualifikation zu erreichen", betont Sancho, der beim BVB sich das Trikot mit der Nummer 10 übestreifen wird.

Beim BVB zu internationalem Topformat gereift

Für Sancho war es schon einmal genau der richtige Schritt: 2017 verließ der damals 17-Jährige Manchester City und heuerte beim BVB an. Die Westfalen zahlten damals 7,8 Millionen Euro für das Talent, das beim BVB in den folgenden Jahren zu einem Spieler von internationalem Topformat reifte. Zwischen 2017 und 2021 erzielte der technisch starke und pfeilschnelle Flügelspieler 50 Tore in 137 Spielen - und schaffte sogar den Sprung in die englische Nationalmannschaft.

Glücklos in England

Wenig überraschend weckte er das Interesse finanzstarker englischer Klubs - und Manchester United schlug zu. Die "Red Devils" verpflichteten 2021 den damals 21-Jährigen für eine Sockelablöse von 85 Millionen Euro (plus Bonuszahlungen). In Manchester konnte Sancho dann aber nicht an seine starken Dortmunder Leistungen anknüpfen. 2021/22 und 2022/23 waren seine Zahlen noch durchaus okay, wenngleich seine Torausbeute (neun Ligatreffer in 55 Premier-League-Spielen) sicherlich nicht das war, was man sich von ihm erhofft hatte.

Zurück beim BVB: Jadon Sancho. picture alliance / empics

In dieser Saison kam es aber zum Bruch zwischen Spieler und Verein. Nachdem Sancho von Uniteds Trainer Erik ten Hag für das Spiel beim FC Arsenal (1:3) wegen unzureichender Trainingsleistungen aus dem Kader gestrichen worden war, reagierte dieser mit einem folgenschweren Post in Sozialen Medien und bezichtigte seinen Trainer dabei indirekt der Lüge.

Ein Affront, der nicht folgenlos blieb. Sanchos Post wurde zwar rasch gelöscht, doch der Spieler weigerte sich, sich zu entschuldigen und fiel in Ungnade. Seitdem machte er keine Minute mehr für die "Red Devils", das Tischtuch war zerschnitten - und ein Abschied erschien für alle Seiten als wohl beste Lösung. Die Engländer hatten Medienberichten zufolge einen Verkauf präferiert, doch trotz einiger Interessenten aus In- und Ausland kam es zu keinem Abschluss.

Mit dem BVB zurück ins Team der Three Lions?

Eine Leihe war also die nächstbeste Lösung - und da kam der BVB ins Spiel. Sancho selbst wollte einen Wechsel an seine alte Wirkungsstätte, wo er einst sehr erfolgreiche Zeiten hatten, unbedingt. Es war sein ausdrücklicher Wunsch. Und so kam es dann auch.

Sancho bietet sich nun in Dortmund auch die Gelegenheit, sich wieder auf den Radarschirm von Englands Nationaltrainer Gareth Southgate zu spielen und womöglich doch noch ein EM-Ticket zu ergattern - zuletzt spielte der 23-malige englische Nationalspieler auch bei den Three Lions keine Rolle mehr.