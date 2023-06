"Wie nach Hause kommen": Korb wechselt zu Borussia Mönchengladbach II

Nach seinen Stationen in Hannover und Kiel kehrt Julian Korb zurück zu Borussia Mönchengladbach. Der 31-Jährige soll in der kommenden Saison die U 23 in der Regionalliga West anführen.

Sechs Jahre ist es her, dass Julian Korb seinen Jugendklub Borussia Mönchengladbach verlies und zu Hannover 96 wechselte. Drei Millionen Euro Ablöse brachte der rechte Verteidiger den Fohlen damals ein. Auf drei Jahre bei den 96ern folgte eine Spielzeit ohne Verein (2020/21), ehe es für zwei Jahre zu Holstein Kiel ging. Im Sommer kehrt der 31-Jährige nun zurück.

Der Mann, der einst 101 Partien für die Profis von Borussia Mönchengladbach absolvierte, läuft ab der kommenden Saison in der Regionalliga West für die zweite Mannschaft der Fohlen auf. Das gab der Verein am Montagnachmittag bekannt. Korb wird neben Michel Lieder (27) und Cagatay Kader (26) einer von drei erlaubten älteren Spielern in der U 23.

"Verantwortungsvolle Rolle" in der U 23

Schon vor seinem Durchbruch in den Bundesliga-Kader lief der gebürtige Essener, der mit 14 Jahren zu den Fohlen wechselte, für die Gladbacher Zweitvertretung auf. Zwischen 2009 und 2014 sammelte er 94 Einsätze in der Regionalliga West (fünf Tore, acht Vorlagen).

"Wir freuen uns sehr, dass sich Juli dazu entschieden hat, eine so verantwortungsvolle Rolle in unserer U 23 zu übernehmen", erklärte NLZ-Direktor Mirko Sandmöller in einer Pressemitteilung. Korb solle seine Erfahrung von 116-Bundesliga und 59 Zweitliga-Spielen an die jungen Spieler weitergeben.

Korb schaffte es aus der U 15 zu den Profis

Der Außenverteidiger betonte: "Ich bin froh, wieder hier zu sein und ab Sommer die Raute auf der Brust tragen zu dürfen. Es fühlt sich wie nach Hause kommen an." Bei der U 23 möchte er nun "in erster Linie mit Leistung auf dem Platz vorangehen".

Korb weiß, worauf es auf dem Weg in die erste Mannschaft ankommt. "Ich bin hier selbst die Schritte von der U 15 bis zu den Profis gegangen. Die Erfahrung, die ich dabei gesammelt habe, möchte ich gerne weitergeben und den Jungs somit helfen", blickte er voraus. "Es ist eine reizvolle Aufgabe, die ich voller Elan angehen werde."

Korb ist der zweite externe Neuzugang der Borussia, die in der abgelaufenen Regionalliga-West-Saison unter Trainer Eugen Polanski Platz drei belegte. Neben ihm wechselt Torwart Maximilian Neutgens aus der U 19 von Bayer Leverkusen ins Grenzlandstadion.