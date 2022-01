Wie Matarazzo mit Kalajdzic plant

Dass Sasa Kalajdzic in Fürth sein Comeback feiert, ist schon länger klar. Dass Stuttgarts Torjäger vielleicht sogar in der Startelf stehen könnte, deutet Trainer Pellegrino Matarazzo jetzt an.

Stuttgarts Ball- und Hoffnungsträger: Sasa Kalajdzic. imago images/Pressefoto Baumann