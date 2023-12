Wie Marmoush die Herzen von Fans und Mitspielern erobert

Beim 5:1 gegen den FC Bayern zeigte Omar Marmoush mit einem Tor und zwei Assists seine bislang stärkste Leistung im Eintracht-Trikot. Der 24-Jährige steht bereits bei zwölf Pflichtspieltreffern, obwohl er zunächst gar nicht als Sturmspitze eingeplant war. Wie ist die Leistungsexplosion des Ägypters zu erklären? Ein Porträt.

Omar Marmoush brauchte nicht lange, um bei seinem neuen Verein für eine Eruption der Emotionen und Ekstase auf den Rängen zu sorgen. Das Trikot hatte er sich vom Leib gerissen, als er am 2. Spieltag in Mainz auf die tobende Gästekurve und die Herzen der Fans zulief, um mit ihnen gemeinsam zu feiern. Soeben hatte er sein erstes Bundesligator für Frankfurt geschossen. Es war nicht irgendein Treffer, den er im Prestigeduell in der Nachspielzeit erzielte, sondern das 1:1. In Unterzahl rettete er der Eintracht einen Punkt.

Doch bei aller Freude ahnte damals keiner, dass Marmoush in den folgenden Wochen und Monaten zum besten Frankfurter Offensivspieler aufsteigen sollte. Immerhin trug Randal Kolo Muani (25) den Adler noch auf der Brust, und eine Einigung mit Paris war selbst dann noch nicht abzusehen, als am 1. September um 18 Uhr das Transferfenster in Deutschland schloss. Die Franzosen hatten noch ein paar Stunden Zeit…

"Meine Ziele sind noch höher"

Wer bei der Eintracht die Tore schießen soll, wusste nach Kolo Muanis Last-Minute-Abgang niemand so recht. Nach dem 6. Spieltag wies der Kontostand vier Treffer auf. Wohlgemerkt: nicht bei Marmoush, sondern insgesamt. Viel Kohle, aber kein Nachfolger für Kolo Muani. Das war das Problem. Erschwerend hinzu kamen die fehlenden Automatismen nach dem Umbruch - fünf Stammspieler verließen den Klub, mit Dino Toppmöller kam obendrein ein neuer Trainer. Den Hessen waren 65,5 Prozent der Torschützen der vergangenen Saison weggebrochen. Mannschaft und Trainerteam standen vor einer gewaltigen Herausforderung.

Ein Vierteljahr später fällt der Name Kolo Muani in Frankfurt nur noch selten, bei den Fans ist der Franzose aufgrund seines Streiks in den Tagen vor dem Wechsel ohnehin eine Persona non grata. Doch auch Marmoush trägt einen großen Teil dazu bei, dass nicht mehr sehnsüchtig in die Vergangenheit, sondern in gespannter Vorfreude in die Zukunft geblickt wird. Zwölf Pflichtspieltreffer hat er bereits erzielt, so viele waren ihm zuvor im Profibereich in einer ganzen Saison noch nicht gelungen. "Meine Ziele sind noch höher. In den letzten Spielzeiten habe ich sie nicht erreicht, aber ich tue alles, damit ich noch mehr Tore mache", sagte er nach dem Sieg gegen die Bayern. Übrigens: Der letzte Bundesligaspieler, dem in einer Partie gegen den FCB drei Scorerpunkte gelangen, war Gladbachs Jonas Hofmann am 21. Spieltag der Vorsaison beim 3:2-Sieg der Borussia.

Krösche und Toppmöller sind voll des Lobes

"Seine Laufwege in die Box haben sich deutlich verbessert. Er kommt immer wieder in die Räume, wo er frei ist, und dadurch in gute Abschlusspositionen", erklärt Markus Krösche. Der Sportvorstand glaubt sogar, dass der nach Vertragsende ablösefrei aus Wolfsburg gekommene Offensivspieler noch gefährlicher werden kann. "Omar ist ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler", sagt er. "Mit etwas mehr Egoismus könnte er noch öfter den Abschluss suchen, weil er über einen platzierten, guten Schuss verfügt."

Auch Toppmöller ist voll des Lobes. "Omar hat das Toreschießen entdeckt. Er hat hier ein gutes Umfeld, spürt das Vertrauen aus dem Trainerteam und der Mannschaft", sagt der Coach und schwärmt: "Er ist extrem fleißig, hört zu, hat einfach Bock und hängt sich rein. Die Tore sind die Belohnung." Marmoush agiert nicht nur cleverer im Strafraum, auch im Spiel mit dem Rücken zum Tor verbesserte er sich. Der 24-Jährige löst sich besser von den Verteidigern und leitet die Bälle mit wenigen Kontakten weiter, bevor er mit seinem Tempo wieder in die Tiefe stößt. "Omar ist schwierig zu verteidigen", betont Toppmöller und spricht von einem "sensationellen Entwicklungsschritt". Zu sehen war das gegen die Bayern auch vor dem Tor zum 2:0, als er den Ball in der eigenen Hälfte gegen drei Bayern-Spieler behauptete und den Angriff einleitete.

Zunächst dachte auch der Coach, dass Marmoush am stärksten ist, wenn er nicht als Neuner spielt, sondern mit seinem Tempo im offensiven Halbraum eingesetzt wird. Marmoush sagt: "Ich habe schon überall gespielt und bin flexibel. Am liebsten spiele ich als Linksaußen oder vorne in der Spitze." Da sich Lucas Alario (31) und Jessic Ngankam (23) nicht aufdrängen, ist Marmoush als Mittelstürmer gesetzt. Seine Effizienz ist beachtlich: Im Schnitt benötigt er in der Bundesliga pro Treffer nur 4,7 Torschüsse. Zum Vergleich: Bei Kolo Muani waren es vergangene Saison im Schnitt 5,2 Schüsse pro Treffer.

Matarazzo: "Er hat große Fortschritte gemacht"

Viel Anerkennung erhält Marmoush auch von seinem früheren Trainer Pellegrino Matarazzo, mit dem er in der Saison 2021/22 in Stuttgart zusammengearbeitet hat. "Omar ist schon immer ein Spielentscheider gewesen, mit der besonderen Fähigkeit, aus dem Nichts Entscheidendes entstehen zu lassen", erklärt der 45-Jährige dem kicker. Er bescheinigt seinem früheren Schützling eine starke Entwicklung: "Er hat große Fortschritte in seinem Spiel gemacht, weil er über großes Talent, eine gesunde Portion Ehrgeiz und Lernwillen verfügt. Wo er früher nur in einzelnen Spitzenmomenten präsent war, gelingt es ihm mittlerweile, seine Leistung konstant zu liefern."

Tadel wie von seinem Wolfsburger Trainer Niko Kovac ist in Frankfurt bislang nicht nötig. "Wenn er denkt, er muss wie Messi spielen, dann wird es problematisch", mahnte der VfL-Coach in der vergangenen Saison. Mit dem Defensivverhalten des Angreifers war er ein ums andere Mal nicht einverstanden. Diese Unzufriedenheit gipfelte darin, dass er ihn im Auswärtsspiel in Bochum (5:1) nach der Einwechslung wieder auswechselte. "Ich war mit der Defensivleistung nicht zufrieden", begründete Kovac. "Dass ein Spieler nach 15 Minuten wieder runterkommt, ist nicht alltäglich, eine Rarität, das war auch das erste Mal, dass ich es in dieser Form gemacht habe."

Marmoush reagierte professionell. "Wenn der Trainer so etwas macht, habe ich etwas nicht richtig gemacht. Das akzeptiere ich, weil ich mich verbessern möchte", sagt der Angreifer. Mit Kovac pflege er eine "sehr gute Beziehung". Krösche lobt nun sogar explizit Marmoushs Fleiß: "Er hat die Bereitschaft, auch gegen den Ball zu arbeiten und Laufwege zu machen, die wehtun, um für andere Löcher zu reißen." Bitter: Mit seinem Löwenherz wird er der Eintracht im kommenden Auswärtsspiel in Leverkusen wegen der 5. Gelben Karte fehlen.

Kommunikation mit "Herz und Bauch"

Nicht nur sportlich ist der Angreifer in Frankfurt bestens angekommen, er fühlt sich in der multikulturellen Mainmetropole auch sonst pudelwohl. "Das ist gerade wie New York für mich", staunte er kurz nach seinem Wechsel, "ich habe hier alles, was ich brauche, um zu performen." Wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, Tore zu schießen, umspielt ein Lächeln seinen Mund. Ähnlich wie Spaßvogel Timothy Chandler ist Marmoush eine Frohnatur, wie sie im Buche steht. "Omar ist nicht nur ein fantastischer Fußballer, sondern auch ein beeindruckender Mensch. Er ist in der Lage, mit Herz und Bauch zu kommunizieren, und schafft es mit diesem Feingefühl, sich eng mit seinen Mitmenschen zu verbinden", erklärt Matarazzo. Auch als Kabinen-DJ werden Marmoush gewisse Qualitäten nachgesagt.

Viele Spieler sind reserviert und schauen zunächst etwas verunsichert, wenn sie bei ihrer Vorstellung auf dem Podium im Presseraum Platz nehmen. Marmoush hingegen strahlte bei diesem Termin eine außergewöhnliche Herzlichkeit aus. Damit kommt er auch in der Mannschaft gut an. Krösche erklärt im Gespräch mit dem kicker: "Omar ist ein verbindender Spieler, der sich mit den einzelnen Gruppen in der Mannschaft gut versteht. Er ist immer fröhlich und verbreitet gute Laune. Zugleich zeigt er von Tag eins an einen enormen Willen. Er ist ein richtig guter Junge, der sich nie ausruht und sich für die Mannschaft immer zerreißt. Deswegen ist er auch so wichtig - und wird dafür belohnt."

Fleiß beim Deutschlernen

Es passt zu Marmoushs Einstellung, dass er nach sechs Jahren in Deutschland außergewöhnlich gut Deutsch spricht. Geboren und aufgewachsen ist er in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. 2017 wechselte er von Wadi Degla nach Wolfsburg, wo er drei- bis viermal pro Woche von einem Privatlehrer unterrichtet wurde. "Wolfsburg ist eine kleine Stadt. In den Cafés und Restaurants konnten nicht alle Leute Englisch", erzählt Marmoush. Deshalb sei er fast ein wenig gezwungen gewesen, schnell die neue Sprache zu lernen.

Marmoush kam viel herum, spielte auf Leihbasis auf St. Pauli und in Stuttgart, wo er vor zwei Jahren den Sprung in die Nationalmannschaft schaffte. Mit der Teilnahme am Afrika-Cup ging für ihn ein "Kindheitstraum" in Erfüllung. Im Finale verlor Ägypten erst im Elfmeterschießen gegen den Senegal. Im Januar 2024 beginnt der nächste Afrika-Cup - diesmal mit einem Happy End für Marmoush? Die Eintracht wird ihn schmerzlich vermissen. Nicht nur wegen seiner Tore, auch sein strahlendes Lächeln wird fehlen.

Hinweis: Dieser Artikel erschien in leicht veränderter Form erstmals in der kicker-Ausgabe vom 27. November 2023.