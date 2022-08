Wie Makaay, Ödegaard und Mount: Vidovic vor Wechsel zu Vitesse

Nach mehreren guten Gesprächen zwischen Verein und Spieler scheint die Entscheidung im Kampf um Bayerns Mittelfeld-Juwel gefallen zu sein: Nach kicker-Informationen verdichten sich die Anzeichen, dass Gabriel Vidovic zu Vitesse Arnhem in die Eredivisie wechselt. Bereits am Montag soll der 18-Jährige in den Flieger gen Niederlande steigen.

Die Gründe für diesen Klub, eine der besten Ausbildungsvereine Europas, sind vielfältig. Einerseits wird der Verein von Thomas Letsch, einem deutschen Coach, trainiert. Andererseits steht der holländische Fußball für Angriff und für Ballbesitz - für einen Stil also, in den Vidovic als Offensivallrounder passt und wo er sich in Ruhe weiterentwickeln soll.

Auch Mönchengladbach, Hertha, Augsburg und Nürnberg waren interessiert

Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga stand zwar ebenso zur Debatte (wie der kicker berichtete), aber mit Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC konnte man sich zuletzt nicht über die Leih-Modalitäten einigen, da die Fohlen auf eine Kauf-Option drängten und die Berliner auf einen 2-Jahres-Vertrag. Auch der FC Augsburg und der 1. FC Nürnberg waren am Bayern-Youngster interessiert.

Gosens, Makaay, Cocu, Mount, Ödegaard - sie waren auch bei Vitesse

Bei Vitesse rechnen die Verantwortlichen mit mehr Spielpraxis. Der Klub mit seiner 130-jährigen Tradition hat sich auch in der Vergangenheit schon als gutes Pflaster für junge Spieler entpuppt. Mason Mount vom FC Chelsea war einst dorthin verliehen, auch Martin Ödegaard, damals bei Real Madrid unter Vertrag, sammelte in Arnhem Praxiserfahrung. Darüber hinaus startete Robin Gosens dort seine Karriere, Philip Cocu und Roy Makaay kamen ebenso aus diesem Verein heraus.

Jetzt soll auch Vidovic dort weiter voranschreiten, um sich an das in Zukunft geforderte Bayernniveau mehr und mehr zu gewöhnen. Die Münchner Macher klemmen sich akribisch dahinter, dem 18-Jährigen die beste Möglichkeit für seine Entwicklung zu offerieren. Weil sie viel von ihm halten und ihm auf Sicht einen Platz beim deutschen Rekordmeister zutrauen. Beim nächsten Spiel in Groningen am 4. September könnte Vidovic also schon in der Eredivisie auflaufen.