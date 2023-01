"Wie Magic Johnson": Doc Rivers adelt Harden

Die Philadelphia 76ers feierten in Detroit einen Auswärtssieg und hatten diesen einer famosen Leistung von James Harden zu verdanken.

20 Punkte, 11 Rebounds und 11 Assists - das waren die Zahlen, die Harden nach dem 123:111 bei den Pistons vorweisen konnte. "Ich hasse es dieses Beispiel zu bemühen", lobte Sixers-Coach Doc Rivers seinen Shooting Guard, "aber wenn er so spielt, dann ist es so, als hätte man einen scorenden Magic Johnson auf dem Feld. Wenn er so scort und auflegt, dann sind wir richtig gut."

Für Harden war es das 71 Triple Double seiner Karriere, bis zu Magic Johnson hat er diesbezüglich aber noch einen weiten Weg, die Lakers-Legende liegt in der ewigen Bestenliste bei Triple Doubles hinter Russell Westbrook (197) und Oscar Robertson (181) auf Platz drei (138).

Es geht auch ohne Embiid

Für die Sixers dürfte das eher nebensächlich sein, im Gegensatz zu der Tatsache, dass man auch ohne Star-Center Joel Embiid gewinnen konnte. Gegen Chicago hatte zuletzt noch ohne den fünfmaligen All-Star, der nach Klubangaben Schmerzen im linken Fuß hat, klar verloren. Diesmal lief es besser, auch weil Tyrese Maxey (23 Punkte) und Montrezl Harrell (20) gut aufgelegt waren.

Wir schießen uns selbst in den Fuß. Detroit-Coach Dwane Casey

"Unsere Defense war gut", lobte Maxey den Auftritt seines Teams, das gegen Chicago noch vor allem gegen Zach LaVine kein Rezept parat hatte. Auch wenn es nun ohne Embiid lief, so dürfte man in Philadelphia froh darüber sein, dass die Verletzung des Kameruners mit französischem Pass nicht so schwerwiegend ist und er schon bald sein Comeback auf dem Court geben könnte.

Bei den Pistons kam Killian Hayes auf 25 Zähler, während Isaiah Stewart (20 Punkte, 13 Rebounds) und Bojan Bogdanovic (20 Punkte) sammelten. Coach Dwane Casey war dennoch sauer auf seine Spieler, im stießen vor allem die leichten Ballverluste auf. "Wir hatten 22 Turnover", stellte der Trainer fest und meinte lapidar: "Wir schießen uns selbst in den Fuß."