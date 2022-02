Wie Löwen Müller überraschte - VfB länger ohne Silas?

Auf schmerzhafte Weise hat der VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum erneut einen Sieg verpasst und muss womöglich erneut länger auf Silas verzichten.

Ein 1:0-Sieg dank eines Eigentors - es wäre der vielleicht passendste aller Befreiungsschläge für den VfB Stuttgart gewesen. Stattdessen hingen auch nach dem Heimspiel gegen den VfL Bochum wieder Schultern und Köpfe bei den abstiegsbedrohten Schwaben.

"Es ist beschissen und tut weh", fasste Trainer Pellegrino Matarazzo bei "Sky" die Gemütslage nach dem 1:1-Remis für alle Stuttgarter treffend zusammen. "Wir müssen dieses Spiel gewinnen, da wir mehrfach den Sack zumachen konnten. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt, und das Gegentor am Ende tut sehr weh."

Silas' Schulter ausgekugelt - Matarazzo trotzig

Weil Konstantinos Mavropanos in der Nachspielzeit unglücklich, weil wegrutschend Sebastian Polter umgrätschte und Eduard Löwen den fälligen Elfmeter verwandelte, verschlechterte sich die Lage des Tabellenvorletzten weiter. "Wir kennen uns schon ewig, und er schießt eigentlich immer in die von mir aus rechte Ecke", war Keeper Florian Müller von Löwen überrascht. "Ich dachte nicht, dass er die Nerven hat, seinen ersten Bundesliga-Elfmeter in die andere Ecke zu schießen, aber das hat er gut gemacht."

Dass Silas schon in der 20. Minute mit einer Schulterverletzung hatte ausgewechselt werden müssen, trübte den Samstagnachmittag für den VfB weiter. Der in den letzten Monaten von Kreuzbandriss und Corona-Infektion heimgesuchte Flügelspieler musste ins Krankenhaus gebracht werden - und hat sich laut Matarazzo die Schulter ausgekugelt. Seine Ausfallzeit ist noch unklar. Womöglich fehlt er erneut länger.

"Es läuft so viel gegen uns in dieser Saison, und deswegen denken wir 'jetzt erst recht'", so Matarazzo trotzig. "Wir haben noch elf Spiele, und nächste Woche Freitag (bei der TSG Hoffenheim, Anm. d. Red.) ist das nächste wichtigste Spiel der Saison. Wenn wir in elf Spielen auf dieses Riesenbrett zurückblicken und trotzdem feiern können, dann ist das eine Bindung, die ein Leben lang halten wird."

