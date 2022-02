Wie Lieberknecht am Fernseher litt: "Das war mir zu spannend"

Wegen einer Corona-Infektion befindet sich Torsten Lieberknecht derzeit in Quarantäne. Keine einfache Situation für den Coach des SV Darmstadt 98 und sein Team. Umso zufriedener zeigte er sich mit dem Punkt beim 2:2 in Hannover.

Das emotionale Video seines Kollegen Steffen Baumgart vom 1. FC Köln vor dem Fernseher sorgte zuletzt für Schlagzeilen und reichlich Klicks im Internet. "Definitiv etwas ruhiger" hat Torsten Lieberknecht nach eigener Aussage das Spiel des SV Darmstadt 98 aus der Quarantäne verfolgt. Aber einfach war die Situation trotzdem nicht für ihn, wie der Coach am Montag in einer Medienrunde einräumte.

Lieberknecht hatte bereits eine Corona-Infektion durchgemacht, hat zudem laut Verein den vollen Impfschutz. Entsprechend groß war der erste Schreck, als am Samstagmorgen ein Selbsttest positiv ausfiel. Weitere Test brachten Gewissheit. Derzeit leide er an leichten Symptomen wie Husten und Schnupfen, sagte der 48-Jährige. Er hoffe aber, am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) beim Heimspiel gegen Hansa Rostock wieder an der Seitenlinie zu stehen.

Weil sich auch Co-Trainer Ovid Hajou derzeit mit Covid in Quarantäne befindet, übernahm das übrige Trainerteam um Athletikcoach und Spielanalyst Kai Peter Schmitz die Betreuung der Mannschaft für das Spiel bei Hannover 96 (2:2). Während der Partie habe er eine Standleitung mit Hajou gehabt, sagte Lieberknecht.

Umschalten auf Netflix als Option

Das Problem sei jedoch gewesen, dass die Übertragungen eine unterschiedliche Verzögerung zum tatsächlichen Geschehen hatten. Wenn Hajou geschrien habe, habe er immer schon gewusst, dass etwas passiere, sagte er schmunzelnd. Grundsätzlich sei die Situation am TV schwer zu ertragen gewesen. "Zwischendrin habe ich überlegt, ob ich nicht auf Netflix 'Der Tinder-Schwindler' gucken soll, weil mir das alles zu spannend war", scherzte Lieberknecht.

Zudem sei es ganz schwierig gewesen, auf Basis des TV-Materials einen Eindruck vom tatsächlichen Geschehen zu erhalten. Deswegen hätten er und Hajou sich vor allem auf den Eindruck der Trainer im Stadion gestützt. In der Halbzeit habe man sich ausgetauscht, die Wechsel vorher besprochen. Schmitz habe sie dann vor Ort vollzogen.

"Ein richtig guter und wichtiger Punkt"

Am Montag analysierte Lieberknecht mit der Mannschaft die Partie dann per Zoom-Konferenz. Sein Fazit: "Das war ein richtig guter und wichtiger Punkt für uns." Nach der 0:5-Klatsche gegen den HSV eine Woche zuvor sei es gelungen, unter erschwerten Bedingungen sofort wieder zu punkten. Man habe gemerkt, dass die Spieler zunächst etwas an der Niederlage geknabbert und sich dann in Hannover der Situation gestellt hätten. Für die Moral sei der Punkt wichtig gewesen, zudem habe man so schon früh in der Saison die 40-Punkte-Marke geknackt und damit den Klassenerhalt eingetütet.