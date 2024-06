Wie lange kann Ito der Verlockung widerstehen?

Bisher konnte Hiroki Ito den Lockrufen anderer Klubs widerstehen. Jetzt zeigt Tottenham Hotspur Interesse an Stuttgarts Linksverteidiger. Ob der 25-Jährige wieder ablehnt?

Im Winter war es bereits Al-Nassr, der Erstligist aus der saudi-arabischen Hauptstadt Riad, bei dem unter anderem auch Cristiano Ronaldo und Ex-Liverpool- und Bayern-Star Sadio Mané unter Vertrag stehen. Vor Kurzem gesellte sich auch noch Al Nassrs Ligakonkurrent Al-Ahli rund um den Ex-Hoffenheim- und Liverpool-Star Roberto Firmino zu den Interessenten. Die beiden milliardenschweren Klubs aus der Wüste warben mit überaus lukrativen Offerten um Hiroki Ito und waren bereit, die Ausstiegsklausel des bis Ende Juni 2027 an den VfB gebundenen Spielers zu aktivieren, die etwas unter 30 Millionen Euro liegt. Doch der Stuttgarter Links- und Innenverteidiger widerstand bisher den Verlockungen.

Jetzt treten weitere Interessenten auf den Plan. Darunter Tottenham Hotspur, das ein Auge auf den Japaner geworfen hat. Ito, der am vergangenen Donnerstag in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 mit Japan einen ungefährdeten 5:0-Auswärtssieg in Myanmar gefeiert hat, ist ein gefragter Mann. "Hiro hat eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen und eine richtig gute Runde gespielt", schwärmte jüngst Sebastian Hoeneß.

Stuttgarts Cheftrainer ist voll des Lobes für den öffentlichkeitsscheuen aber mannschaftsintern durchaus vernehmbaren Abwehrmann. "Er ist ein spielender, technisch versierter Innenverteidiger, hat Tempo, hat Verteidigerqualitäten, ist groß und kopfballstark", so Hoeneß. "Hiro ist ein enorm interessanter, qualitativ hochwertiger Spieler, der für uns eine richtig gute Rolle gespielt hat." Und das, trotz eines persönlichen Stotterstarts zu Saisonbeginn, der aber langfristig gesehen nicht weiter ins Gewicht fiel. So beeindruckte es auch seinen Trainer, wie er aus dieser schwächeren Phase "sehr, sehr gut rausgekommen ist".

Eine möglicherweise sagenhafte Wertschöpfung

Während das Torjäger-Doppel Serhou Guirassy und Deniz Undav mittels ihrer Treffer, Chris Führich und Maximilian Mittelstädt als perfektes, linkes Flügelduo oder Kapitän Waldemar Anton und Angelo Stiller als Säulen des Stuttgarter Zentrums die Schlagzeilen dominierten, führte Ito eher ein öffentliches Schattendasein. Sportlich wurden seine Leistungen dennoch durchaus registriert und auf Scoutinglisten Verstärkung suchender Klubs notiert.

Itos Abschied wäre sportlich ein großer Verlust, finanziell jedoch gleichzeitig eine sagenhafte Wertschöpfung. Im Sommer 2022 war der Linksverteidiger für rund 100 000 Euro Leihgebühr von Jubilo Iwata nach Stuttgart gekommen. Ein Jahr später folgte die Festverpflichtung für weitere rund 600 000 Euro. Jetzt könnte er für das über 40-fache abgegeben werden - sollte Ito denn bereit sein. Was nicht automatisch gesagt ist …