Wie lange dauert der Super Bowl?

Es ist eines der größten Sportereignisse des Jahres und wird jährlich von rund 800 Millionen Zuschauern weltweit verfolgt: Der 57. Super Bowl, der 2023 zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar ausgetragen wird. Doch wie viel Zeit muss der Zuschauer überhaupt einplanen, um die komplette Übertragung verfolgen zu können?

Findet in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar statt: Der Super Bowl 2023. IMAGO/USA TODAY Network

Wie lange ist die Nettospielzeit?

Grundsätzlich wird die eigentliche Spielzeit in vier Mal 15 Minuten unterteilt, was eine Nettospielzeit von 60 Minuten ergibt. Dabei kann es allerdings passieren, dass nach Ablauf der regulären Spielzeit kein Sieger ermittelt werden kann.

Das passiert, wenn beide Teams gleich viele Punkte erzielt haben, was im Super Bowl 2017 der Fall war, als die New England Patriots dank einer grandiosen Aufholjagd das Endspiel der National Football League (NFL) in der sogenannten Overtime gegen die Atlanta Falcons gewannen (34:28 n. OT).

Die angesprochene Overtime dauert 15 Minuten an. Durch einen Münzwurf wird entschieden, welche Mannschaft zuerst in die Defense bzw. Offense geht.

Wann ist die Halbzeitshow und wie lange dauert sie?

Die diesjährige Halbzeitshow findet rund eineinhalb Stunden nach dem Kickoff (00.30 Uhr) statt, also gegen 2 Uhr. Für 15 bis 30 Minuten wird in diesem Jahr die barbadische R&B- und Popsängerin Rihanna für das musikalische Entertainment sorgen.

Bis wie viel Uhr geht der Super Bowl?

Während der Sender "ProSieben" ab 22.25 Uhr mit Vorberichten startet, haben die Zuschauer auf "ProSieben Maxx" sogar schon ab 20.15 Uhr die Möglichkeit sich auf den ab 00.30 Uhr beginnenden Super Bowl einzustimmen, der voraussichtlich mit Unterbrechungen inklusive Halbzeitshow rund vier Stunden andauern wird. Am 13. Februar gegen 4.30 Uhr gibt es dann einen neuen NFL-Champion.

Um die komplette Übertragung zu sehen (inklusive aller Vorberichte), muss der Zuschauer also zwischen sechs und acht Stunden einplanen.

Mehr Informationen zum Super Bowl 2023 finden Sie hier

Zum Thema: Die Liste der Super-Bowl-Sieger