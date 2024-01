Wie lange dauert der Super Bowl 2024?

Es ist eines der größten Sportereignisse des Jahres und wird jährlich von rund 800 Millionen Zuschauern weltweit verfolgt: Der Super Bowl, der 2024 zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar in seiner 58. Ausgabe (LVIII) ausgetragen wird. Doch wie viel Zeit muss der Zuschauer überhaupt einplanen, um die komplette Übertragung verfolgen zu können?

Findet in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar statt: der Super Bowl 2024. Getty Images

Wie lange ist die Nettospielzeit?

Grundsätzlich wird die eigentliche Spielzeit in vier Mal 15 Minuten unterteilt, was eine Nettospielzeit von 60 Minuten ergibt. Dabei kann es allerdings passieren, dass nach Ablauf der regulären Spielzeit kein Sieger ermittelt werden kann.

Das ist dann der Fall, wenn beide Teams exakt gleich viele Punkte erzielt haben, was im Super Bowl nach der Regular Season 2016/17 der Fall war, als die New England Patriots um NFL-Legende Tom Brady dank einer grandiosen Aufholjagd das Endspiel der National Football League (NFL) in der sogenannten Overtime gegen die Atlanta Falcons gewannen (34:28 nach furioser Aufholjagd).

Die angesprochene Overtime dauert 15 Minuten (zehn Minuten in der Regular Season). Durch einen Münzwurf ("coin toss") wird entschieden, welche Mannschaft zuerst in die Defense bzw. Offense geht.

Hierbei greift dann auch die in der vergangenen Saison neu eingeführte Play-off-Regel: Bislang war es so, dass die zuerst angreifende Mannschaft im Falle eines erzielten Touchdowns direkt als Sieger feststand. Nun werden aber auf jeden Fall beide Angriffsreihen einmal den Ball haben. Sollte danach ein Team führen, ist dieses der Gewinner. Wenn nicht, wird so lange gespielt, bis die nächsten Punkte fallen. Das kann unter Umständen dauern - und zu weiteren Overtime-Fenstern mit jeweils wieder 15 Minuten Spielzeit führen. Das ist aber unwahrscheinlich.

Wann ist die Halbzeitshow und wie lange dauert sie?

Die diesjährige Halbzeitshow findet rund eineinhalb Stunden nach dem Kickoff (0.30 Uhr) statt, also gegen 2 Uhr. Abseits des Sportlichen ist sie ein wichtiger Bestandteil des Super Bowls. Zahlreiche Größen der Musikgeschichte - darunter Michael Jackson, Lady Gaga, Prince und Snoop Dogg - wurde in der Vergangenheit die Ehre zuteil, beim Super Bowl aufzutreten. Im September gab die NFL bekannt, dass der R&B-Sänger Usher in der diesjährigen Halbzeitpause erstmals beim Super Bowl auftreten wird. Zusätzlich gibt es aber vor dem Spiel eine Show von Gwen Stefani, einer US-amerikanischen Sängerin. Und während die Teams sich aufwärmen, wird Star-DJ Tiesto ein Set abspielen, um die Fans zu unterhalten.

Bis wie viel Uhr geht der Super Bowl?

Der Kick-off des 58. Super Bowl wird um 00.30 Uhr deutscher Zeit (15.30 Uhr Paradise, Nevada) erfolgen, gegen 2 Uhr geht es dann in die Halbzeitpause. Der Super Bowl kann kostenlos bei RTL verfolgt werden. Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN, verfügbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz, stellt ebenfalls einen Livestream zur Verfügung.

Zusätzlich zu der reinen Spielzeit ist aufgrund der Halbzeitshow und einer möglichen Overtime mit einer Gesamtdauer von bis zu vier Stunden zu rechnen. Ein genaues Ende des Super Bowls LVIII ist allerdings nicht vorhersehbar. Erfahrungsgemäß können die Zuschauer gegen 4.30 Uhr mit einem neuen NFL-Champion rechnen, der die Vince Lombardi Trophy in die Höhe stemmt.

