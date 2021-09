"Wie Kroos, Casemiro oder Modric?" Real Madrid stellt Camavinga vor

Einige Jahre lang hatte Real Madrid das wohl beste Mittelfeld der Welt. Damit das auch künftig wieder so ist, gibt es nun Eduardo Camavinga (18) - doch was macht der überhaupt?

Das Warten auf Kylian Mbappé war (vorerst) vergeblich, bei seinem Landsmann Eduardo Camavinga blieb es in einem verträglicheren Rahmen. Die Präsentation des 18-jährigen Neuzugangs - weil dieser noch trainierte - verzögerte sich "lediglich" um etwa 50 Minuten.

Dann wandte sich Florentino Perez an einen breit grinsenden Teenager, dem Real Madrids Präsident die Wangen tätschelte, ihn als "einen dieser Spieler" vorstellte und versicherte, dass er "sein Talent hier bei uns zeigen wird".

Camavinga ist ein Versprechen für die Zukunft, trotz seines Alters aber wahrscheinlich schon jetzt gefragt, wo Toni Kroos noch am Comeback arbeitet und auch seine langjährigen Nebenleute nicht jünger werden. "Ich komme hier her, um zu lernen", strahlte der viermalige französische Nationalspieler, "ich muss dem Trainer (Carlo Ancelotti, d. Red.) aber auch zeigen, dass ich bereit bin. Und ich bin bereit."

"Meine zwei besten Attribute?"

Er hätte es demjenigen nicht geglaubt, der dem Mittelfeldspieler vor Jahren gesagt hätte, dass er nun für Real Madrid spielt. Ein Kindheitstraum, wie Camavinga beschwört, ist für ihn zur Realität geworden. Und die ist Camavinga nun auch für Real Madrid. Was aber haben die Königlichen vom europaweit begehrten Ausnahmetalent zu erwarten?

"Ich mag es, vor der Abwehr zu spielen, die Defensive zu sichern", verriet der 1,82 Meter große Linksfuß, "aber ich kann auch weiter vorne spielen". Also nun wie Casemiro? Oder doch eher wie Modric? "Ich sehe mich nicht in Casemiro, Kroos oder Modric", beantwortete Camavinga, der bereits "ein kleines bisschen Spanisch spricht", die mehrfach gestellte Journalistenfrage lieber in seiner Muttersprache. "Meine zwei besten Attribute? Ich bin technisch stark und aggressiv."