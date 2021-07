Wie kommen die Teams aus den Startlöchern? - Großbardorf empfängt Favorit Vilzing

Nach quälend langer Zeit ohne Pflichtspiele ist es an diesem Wochenende endlich soweit. Die Bayernliga Nord startet nach dem Abbruch der verlängerten Spielzeit 19/21 in die neue Saison. Zum Auftakt wartet gleich ein Topspiel. Der TSV Großbardorf empfängt am Samstag Titelanwärter DJK Vilzing.

Was ist die Vorbereitung wert? Das erfährt man immer dann, wenn sie vorüber ist und der Ernstfall sprich der Ligastart beginnt. Im Sommer wie Winter spricht man dann auch immer gerne von einer gelungenen oder verpatzten Generalprobe. Betrachtet man da die Resultate der vermeintlichen Favoriten, könnte die Ausgangslage nicht unterschiedlicher sein. Top-Favorit DJK Vilzing zeigte im letzten Test gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg vor allem im ersten Durchgang eine starke Leistung. Zwar geriet man nach dem Wechsel etwas unter Druck, am Ende stand aber ein keineswegs unverdienter 3:2-Erfolg gegen den Regionalligisten. So sah das auch DJK-Coach Eibl der "ein ganz starkes Spiel seiner Mannschaft gesehen hatte".

Auch im ersten Pflichtspiel (Toto-Pokal) blieben die Vilzinger erfolgreich. Bei der SpVgg Ruhmannsfelden stand am Ende ein ungefährdeter 3:0-Sieg. Damit unterstrich der Vorjahreszweite, den viele eigentlich als den wahren Champion der vergangenen Runde gesehen hatten, seine Favoritenrolle für die bevorstehende Saison. Über die DJK Vilzing, so ohnehin die Einschätzung der meisten anderen Bayernliga-Teams, wird wohl die Meisterschaft entschieden. Mit dieser Bürde scheint man vor den Toren von Cham aber gut umgehen zu können. Die Vorbereitung lief Klasse und Sportchef Sepp Beller weiß um einen starken Kader, den man zur neuen Saison sogar noch punktuell verstärken konnte.

Generalprobe in den Sand gesetzt

Ein wenig ernüchtert war man dagegen bei Geheimfavorit ATSV Erlangen. In der Qualifikationsrunde zum Verbandspokal verpatzten die Uni-Städter die Chance auf die Hauptrunde am Ende im Elfmeterschießen. Trotz leichter Feldüberlegenheit fehlten beim Landesligisten SC 04 Schwabach erst die Ideen und dann noch das Glück. Zur Pause lag man 0:2 zurück, glich durch die Treffer von Uluca und Marx zwar noch in der regulären Spielzeit aus. Im "Lottospiel" Elfmeterschießen hatten die Schwabacher aber dann das bessere Ende für sich. Allerdings fehlte den Erlangern noch Mittelfeldmotor Christopher Kracun. Mit dem Los des frühen Ausscheidens sind die Erlanger allerdings keineswegs alleine. Aufsteiger Vatan Spor Aschaffenburg, die DJK Gebenbach und auch die beiden Teams aus Bamberg setzten ihre Generalprobe vor dem Ligastart in den Sand.

Anders die SpVgg Ansbach. Die nahm ihre Pokalhürde mit dem Ligarivalen SV Seligenporten leicht und zog dank eines 4:0-Erfolges sicher in die Hauptrunde auf Landesebene ein. Diese erreichten auch der Würzburger FV (6:1 in Lohr), die DJK Ammerthal (2:0 beim Traditionsklub SpVgg Weiden) und die beiden Bayernliga-Rückkehrer ASV Neumarkt (4:1 bei Fortuna Regensburg) und SC Feucht (4:2 in Aufkirchen). Der TSV Großbardorf kam beim VfL Frohnlach kampflos weiter. "Wir haben zwar sicherlich wieder einen Umbruch zu meistern, aber die Stimmung in der neu zusammengestellten Mannschaft ist super. Wir haben sehr gut gearbeitet", so TSV-Cheftrainer Andreas Brendler über die Stimmungslage bei den Galliern (am Samstag zuhause gegen Vilzing).

Aber zurück zum Alltagsgeschäft Bayernliga. Und das verspricht von Beginn an spannend zu werden. Da könnte sich für manchen schon früh Druck aufbauen, kommt die Liga mit ihrem Spielplan doch gleich zu Beginn mit zwei englischen Wochen daher. Da sollten manche Mechanismen besser ganz gut greifen und damit schließt sich der Kreis nach der Frage der Vorbereitung. Erste Antworten hierauf gibt es ab Freitagabend wenn die DJK Ammerthal den Würzburger FV zu Gast hat. Zeitgleich startet auch der SC Feucht im heimischen Waldstadion gegen die DJK Don Bosco Bamberg. Am Samstagnachmittag greifen dann alle anderen Teams ein.